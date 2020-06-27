原标题：俄法领导人视频会晤讨论双边和国际问题

新华社莫斯科6月26日电（记者张骁）俄罗斯克里姆林宫网站26日发布公告说，俄罗斯总统普京和法国总统马克龙当天举行视频会晤，讨论了广泛的双边和国际问题。

公告说，普京和马克龙一致认为，在解决世界紧迫问题以及应对国际恐怖主义、气候变化、多地区潜在冲突加剧等全球性挑战方面，俄法两国需要相互协作，而共同抗击新冠疫情是当前面临的紧迫任务。

公告说，两国总统表示，作为联合国安理会常任理事国，两国在依据《联合国宪章》维护国际和平与安全方面肩负特殊责任。两国领导人一致认为，召开由俄罗斯倡议的安理会五常峰会具有重要意义。

普京和马克龙还就战略稳定等议题展开讨论，强调保持有效武器监督机制和提高军事领域可预测性并加强信任的重要性。此外，双方讨论了乌克兰、利比亚、叙利亚以及两国合作等问题。

另据法国总统府新闻公报，在利比亚问题上，马克龙表示，必须阻止外国势力的“危险干涉”，巩固为实现停火而开展的工作，在联合国支持下恢复政治对话。在乌克兰问题上，马克龙呼吁尽快落实去年12月“诺曼底模式”巴黎峰会做出的相关决定。

在双边关系方面，两国领导人表示愿继续保持良好合作势头，在健康、环保、生物多样性和文化领域加强合作，加强两国民间交往。（参与记者：徐永春）

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