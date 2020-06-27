哈萨克斯坦首都本周末继续实施隔离限行措施

人民网努尔苏丹6月26日电（记者周翰博）哈萨克斯坦首都努尔苏丹市政府官方网站26日发布通知，为防控新冠肺炎疫情，本周末该市将继续实施隔离限行措施。

通知指出，根据该市首席卫生医师普拉利耶娃的建议，本周末（6月27日和6月28日）努尔苏丹继续实施隔离限行措施。期间，贸易中心、商场、连锁店、室内粮食或非粮食市场、巴扎停止营业。“如有需要，市民应当在周六以前买齐所需商品。我们允许小区内的食品商店在每天10时至17时开门营业。实际上，这些商店可以满足人们的日常需求。”

通知强调，除了市政生活保障单位外，其他企业在周末暂停运行。此外，公共交通系统暂时停运。公园、广场、滨河公园以及其他人员密集场所暂时关闭。“露天经营，且符合人数限制要求和卫生防疫标准的餐饮机构可以营业。”

普拉利耶娃指出，实践证明，上周在努尔苏丹实施的周末限行措施对本市的新冠肺炎发病率产生了积极影响。因此，27日和28日仍将是“家庭周末”，届时市民除了就近购买食品、药品，或者上班（相关行为已获得批准）外，不得外出。

根据哈卫生部公布的数据，截至当地时间6月26日10时00分，哈萨克斯坦全国累计确诊新冠肺炎病例达到19750例，康复12304例，死亡147例，无症状病毒携带者13560例。首都一直是疫情重灾区，截至目前，累计确诊3613例，康复2642例，死亡47例，无症状病毒携带者1283例。

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