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铭记历史 维护正义

本报驻俄罗斯记者  张晓东

2020年06月27日05:12  来源：人民网－人民日报
 

　　当地时间6月24日，纪念苏联卫国战争胜利75周年阅兵式在俄罗斯莫斯科红场举行。这场阅兵式本来应在5月9日举行，因新冠肺炎疫情推迟至6月24日，1945年的6月24日，苏联首次在红场举行了庆祝卫国战争胜利的大阅兵。

　　俄罗斯总统普京在阅兵式上发表讲话说，苏联人民为取得卫国战争胜利，英勇走过了付出无数牺牲的道路。“这一过程是清晰的事实，我们必须捍卫这些事实并将其传递给子孙后代。今天的阅兵式就是为了纪念那些神圣的事实，纪念那些决定了二战结果的老一辈胜利者”。此间媒体分析认为，这次阅兵传递出铭记历史、维护二战胜利成果和国际公平正义的声音。

　　此次红场阅兵式持续约1小时15分钟，参阅人数1.4万余人，受阅地面武器装备200余件（台）。阅兵式当天天气晴朗，能见度好。64个徒步方队（含外国方队13个）、24个装备方队和17个空中方队参加了阅兵式。在米—26多用途直升机引领下，75架俄各型轰炸机、运输机、预警机、空中加油机、战斗机分成17个编队，依次飞过红场上空。

　　中国人民解放军派出105人仪仗方队参加，这是中国人民解放军仪仗方队继2015年首次参加纪念苏联卫国战争胜利70周年红场阅兵后，第二次参加红场阅兵。“中国人民解放军仪仗队参加此次阅兵式是非常重要的。它提醒人们勿忘二战期间中国所发挥的重要作用，中国是二战亚洲主战场，中国人民英勇战斗并牵制了日本侵略军的主力。”俄罗斯科学院远东问题研究所首席研究员弗拉基米尔·彼得罗夫斯基表示。

　　据俄国防部消息，为保障在新冠疫情期间顺利完成此次阅兵，俄军防核、防化、防生物兵在阅兵前对受阅部队驻地、训练场和相关车辆等进行了消毒防护。除莫斯科以外，6月24日在圣彼得堡等其他27个城市也举行了规模不等的阅兵式。

　　（本报莫斯科电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年06月27日 03 版）
(责编：曹昆)
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