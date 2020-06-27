始终同中国心连心（国际论坛）

面对新冠肺炎疫情，中国的反应速度很快，在很短时间内确定了病原体，完成病毒基因测序，并且采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，有效遏制疫情蔓延。中国民众响应号召，减少聚集，居家隔离。中国在10天左右就建成了两座大型专门防治医院。世界卫生组织高度肯定中国抗击新冠肺炎疫情的行动和成效。

世上没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。面对疫情，中国医护人员白衣执甲，逆行出征，各行各业的人们和无数的志愿者不辞辛苦，投身抗击疫情第一线，为疫情防控作出重大贡献。中国人身上自古以来众志成城的精神和舍小家为大家的家国情怀令人动容。中国从国家到地方，从社区到个人，都在共同奋力抗击疫情、拯救生命。

疫情发生后，埃及第一时间向中国捐赠抗疫物资。埃及卫生和人口部部长哈莱受埃及总统塞西委派访华，并向中国捐赠100万只医用口罩，以支持中国抗击疫情。埃及的金字塔、萨拉丁城堡等知名地标建筑点亮“中国红”，向中国抗疫表达支持。我所在的苏伊士运河大学孔子学院师生也积极组织捐赠，始终同中国心连心。孔子学院师生纷纷录制视频，为中国加油打气。

中国秉持人类命运共同体理念，始终与阿拉伯国家携手抗疫、并肩作战。中国不仅毫无保留地分享抗疫经验，还向阿拉伯国家派遣抗疫医疗专家组，提供许多物资支援。我们也要感谢中国政府。埃中双方保持密切联系，我们从中国的疫情防控经验中广泛受益。埃及学习中国停课不停学的方式，让所有师生以最安全的方式待在家里进行网络教学，在所有的公共场合进行定期消毒等有力的防控举措。这些经验也值得国际社会借鉴。

中国的疫情防控阻击战已经取得重大战略成果，国内疫情防控进入常态化阶段。我向中国政府和人民为打赢疫情防控全球阻击战、维护全球公共卫生安全所付出的牺牲、作出的贡献表达敬意，向奋战在抗疫一线的中国人民表示诚挚慰问。衷心祝愿世界各国早日战胜疫情。无论未来形势如何变化，我们都将同中国心连心、肩并肩。

（作者为埃及苏伊士运河大学语言学院院长、孔子学院埃方院长）

《 人民日报 》（ 2020年06月27日 03 版）

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