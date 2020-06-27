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美西方又给伊核问题添堵

本报记者 李嘉宝

2020年06月27日05:06  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　综合路透社、法新社报道：国际原子能机构六月理事会近日表决通过一份决议草案，要求伊朗向国际原子能机构提供两处地点的核查准入。伊朗外交部回应称，该决议是“非建设性、不负责任和不可接受的”。

　　决议备受质疑

　　据德新社报道，这份有关伊核准入问题的决议由英、法、德三国起草，要求伊朗允许国际原子能机构进入伊朗两处疑似核设施，配合该机构检查人员的工作。

　　对此，伊朗外交部发言人穆萨维表示，国际原子能机构不应以以色列情报部门的主张和指控为依据。伊朗强烈谴责英法德提交决议的行为，同时敦促机构从事实出发、基于合法的依据提出问题。

　　复旦大学国际问题研究院研究员孙德刚在接受本报记者采访时指出，国际原子能机构作出该决议，表明西方大国试图将国际原子能机构工具化，将伊朗核问题政治化，试图通过国际原子能机构的决议使伊朗在政治上陷入被动与孤立，以配合美国对伊朗的立体封锁和极限施压政策。美国为私利联合英法德等西方国家通过了该决议，中俄则投了反对票。

　　中国常驻维也纳联合国代表王群在发言中呼吁，国际原子能机构和伊朗继续通过对话合作，妥善解决核查准入问题，避免因此损害伊核全面协议，导致伊核问题重陷“施压与对抗”的恶性循环。

　　美国频频搅局

　　美国国务卿蓬佩奥近日表示，如果伊朗不能迅速满足国际原子能机构的要求，华盛顿将推动对伊朗采取进一步行动。

　　美媒分析指出，国际原子能机构近日通过的这份准入决议，是伊朗政府自2012年以来宣布不与该机构合作的首份协议。国际原子能机构此举给美国政府推动中止伊核协议的努力“提供了新的弹药”。

　　2018年5月，美国单方面宣布退出伊核全面协议，随后美国政府陆续重启并新增一系列对伊严厉制裁措施。近段时间，美国动作频频，取消对伊核问题全面协议核项目制裁豁免，公开推动联合国安理会延长对伊常规武器禁运，表示要彻底毁掉全面协议，给伊核问题解决前景蒙上阴影。

　　“美国政府单方面撕毁伊朗核协议以来，美伊关系持续紧张。作为回应，伊朗自2019年5月起分阶段中止履行伊核协议部分条款，但同时一直强调多边主义，呼吁国际社会共同抵制单边主义和霸权主义，重回伊核协议多边谈判机制中。”孙德刚指出，当前美国国内新冠肺炎疫情严重，反种族主义示威活动持续发酵，美国政府试图打出“伊朗牌”转移国内视线。美国此举或将激起伊朗的民族主义情绪，加深伊朗对美欧的不信任感，加剧地区动荡与核扩散风险。

　　对话方能化解

　　伊朗外长扎里夫近日表示，伊朗在与国际原子能机构合作中保持完全透明，该机构的15份报告也表明，伊朗履行了承诺。

　　中国外交部发言人赵立坚近日表示，中方始终支持国际原子能机构以客观、专业、中立的方式履行对伊保障监督职责，反对将机构工作政治化。机构明确表示，对伊保障监督所涉问题既不紧迫，也不具扩散风险，伊方也明确表达同机构通过对话解决问题的意愿。在此情况下，中方不赞成任何人为激化矛盾、引发局势升级的行动。

　　“伊朗核问题的政治解决需要国际社会共同努力。”孙德刚指出，其一，解铃还须系铃人，美国应重新回到伊核协议多边机制中。其二，国际原子能机构应坚持中立原则，避免将伊核问题政治化，避免使自身沦为大国地缘政治斗争工具。其三，世界主要大国应承担起责任，坚持多边主义和通过谈判解决分歧的原则，避免动辄制裁或者以武力相威胁。

(责编：曹昆)
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