疫后中国“世界工厂”地位将更凸显

新华社伦敦6月25日电 （记者于佳欣）英国《经济学人》周刊日前发表文章说，中国产业链强大，基础设施完善，市场巨大，这将让中国“世界工厂”地位在疫情过后更加凸显。

文章提到，尽管受疫情影响，广交会的客商无法像往常一样面对面交谈，但网上交易让大量中国厂商实现直播卖货，促进了出口。对于制造业增加值占世界份额超过四分之一的中国来说，网上广交会顺利举行在一定程度上也是中国制造能力的体现。

文章指出，中国在制造能力方面有两大优势，近几个月体现尤为明显。首先，中国工业门类齐全，产品跨越低端和中高端。尽管近年来人工成本上涨，但中国制造基础设施完善，产业配套优势明显，制造能力不断升级，越来越多的零部件开始由中国本地生产。

文章说，疫情期间中国的口罩生产就是其制造能力的生动体现。2月初，中国口罩日产量1000万只，为世界供应了一半的产量，一个月后，这一数字增加到近1.2亿只。一只口罩所需材料和环节复杂，如没有完备的产业链和生产能力，很难做到短时间内大量生产。

中国第二个优势是市场巨大。文章引用美国荣鼎咨询集团日前发布的报告称，过去18个月里，外资在华并购出现了近10年未有的热潮。正是看好中国市场潜力，德国巴斯夫、美国特斯拉等行业巨头均到中国投资生产。

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