IMF警告金融市场表现与实体经济出现脱节

新华社华盛顿6月25日电（记者高攀 熊茂伶）国际货币基金组织（IMF）25日表示，过去两个月全球总体融资环境有所改善，但金融市场表现与实体经济走势之间出现脱节，可能导致风险资产价格回调并威胁经济复苏。

IMF在当天发布的《全球金融稳定报告》更新内容中说，风险资产价格在今年初暴跌后已有所反弹，全球基准利率普遍下降，过去两个月全球总体融资环境已有所改善。主要经济体央行采取降息、扩张资产负债表等积极行动，提振了市场信心。

但在巨大不确定性影响下，金融市场表现与实体经济走势之间出现脱节。

IMF警告，一系列因素可能引发风险资产价格下跌和加大金融压力，包括经济衰退的深度和持续时间超过目前投资者预期、新冠疫情反弹引发新的防控措施出台、地缘政治紧张局势或社会动荡导致投资者情绪逆转，以及投资者对央行政策支持力度预期被证明过于乐观导致对资产定价重新评估。

IMF指出，新冠疫情也可能使其他的金融体系脆弱性问题暴露。例如，面临严重经济衰退，发达经济体和新兴经济体高企的企业和家庭债务可能变得难以控制；借款人资不抵债给银行带来损失，可能会考验一些国家银行业的抗风险能力；部分新兴和前沿经济体正面临再融资风险，一些国家已难以进入市场融资。

IMF呼吁，各国决策者在继续支持实体经济的同时，需密切关注金融脆弱性并维护金融稳定。

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