原标题：美联储要求大型银行三季度暂停股票回购并限制股息支付

新华社华盛顿6月25日电（记者许缘 高攀）美国联邦储备委员会25日公布的银行压力测试结果显示，新冠疫情对大型银行产生不同程度的冲击，少数银行可能面临资本不足的潜在风险，因此美联储要求大型银行采取三季度暂停股票回购并限制股息支付等行动确保其资本充足。

美联储当天发表声明说，本次压力测试新增针对新冠疫情的敏感性分析，将三种经济下行风险路径纳入模拟情景，包括年底快速复苏的“V”型走势、缓慢复苏的“U”型走势和经济在短暂复苏后再度严重下滑的“W”型双底衰退走势。

测试结果显示，在敏感性分析的三种情形下，34家大型银行的整体一级普通资本充足率将从2019年第四季度的12%降到9.5%至7.7%，但仍高于美联储设定的4.5%的下限。在“U”型和“W”型的情况下，多数银行仍保持资本充足，但有几家银行将接近最低资本水平。

鉴于此，美联储将采取多项行动，确保大型银行在新冠疫情造成的经济不确定性下仍能保持弹性，包括要求大型银行在今年第三季度通过暂停股票回购、限制股息支付等方式来保留资本，并在今年晚些时候重新提交并更新资本计划等。

此外，美联储还公布了常规压力测试结果，与敏感性分析中“V”型走势的情景相当，结果显示所有大型银行仍保持充足的资本金。美联储将依据测试结果为大型企业设定新的压力资本缓冲要求，并按计划在今年第四季度生效。

美联储负责金融监管的副主席兰德尔·夸尔斯在声明中说，虽然银行系统有能力在面对最严峻情况时保持充足资本，但经济复苏轨迹及其对银行机构的影响存在重大不确定性。

美联储从2009年开始对大型金融机构进行压力测试，以确保金融机构面临经济衰退等不利条件时仍有足够资本维持运营和放贷。

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