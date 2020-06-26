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新华国际时评：重温这份国际关系“黄金法则”正当时

2020年06月26日15:43  来源：新华网
 
原标题：新华国际时评：重温这份国际关系“黄金法则”正当时

　　新华社北京6月26日电 题：重温这份国际关系“黄金法则”正当时

　　新华社记者叶书宏

　　6月26日，联合国宪章日。这一天，值得纪念，尤其在当下。

　　75年前，人类历经浩劫，于二战余烬中创建联合国并签署《联合国宪章》（《宪章》），决心以“善邻之道”取代互相戕害，以集体安全代替军事结盟，以主权平等打破“丛林法则”，自此奠定现代国际秩序的基石，开启世界和平与发展的新篇章。

　　75年来，世界保持总体和平与稳定，人类社会在安全、经济、文化、科技等各领域迎来前所未有的大发展、大繁荣。实践证明，《宪章》的宗旨和原则是行之有效的，对维护世界和平与发展须臾不可或缺。

　　《宪章》确立了“和平解决争端”“主权平等”“不干涉他国内政”等一系列宗旨和原则。此创举之伟大，不仅在于建立了守护战后世界和平的“黄金法则”，更在于开创了处理国际关系的新范式，即以联合国为核心的多边主义。通俗地讲，自此国际上的事情，要由各国商量着办，要按大家同意的规矩办，要兼顾各国利益和关切，这无疑是人类文明的巨大进步。

　　当下，新冠疫情全球蔓延，吞噬生命，冲击经济，国际稳定经历前所未有挑战，未知病毒向全人类发起的这场“世界大战”来势汹汹。面对共同的危机，没有任何国家和地区能够独善其身，国际社会比以往任何时候都需要团结与合作，需要协调一致的集体行动。此时重温《宪章》精神，高举多边主义旗帜，尤具强烈的现实意义。

　　团结合作是战胜疫情的最有力武器，多边协调是共克时艰的唯一途径。当国际社会合力抗疫之时，人们也看到各自为政、分化团结、煽动歧视、制造对抗的单边行径：疫情初期隔岸观火、落井下石，自身疫情严重之时一味“甩锅”推责，借疫情大搞污名化、标签化、政治化，不仅不支持世界卫生组织发挥全球抗疫领导作用，反而质疑其权威性、独立性、公正性，甚至威胁退出这一维护全球公共卫生安全的多边机制……

　　对照现实，《宪章》所蕴含的多边精神内核不仅没有过时，反而愈发凸显其时代价值。正如新任第75届联合国大会主席博兹克尔所说，疫情暴发恰逢联合国成立75周年，疫情清楚地提醒我们：有效的多边主义何其重要，特别是联合国及其机构的关键作用。联合国秘书长古特雷斯也强调，应对新冠疫情等全球挑战，国际社会需团结一致、相互支持，这是多边主义的核心。

　　重温《宪章》精神、高举多边主义旗帜，是当下全球抗击疫情的现实需要。病毒无国界，无论是全球联防联控，整合科研能力加快疫苗研发，还是帮助提升医疗水平薄弱国家的抗疫能力，补齐全球抗疫的短板，抑或维护全球供应链稳定，协调宏观经济政策，降低疫情对全球经济的冲击，世界各国必须加强多边合作协调，而确保联合国的权威性、有效性，强化世卫组织的协调功能尤为重要。

　　重温《宪章》精神、高举多边主义旗帜，是人类共同应对挑战的长远之计。新冠疫情不会是微观世界向人类发起的最后一次挑战。这次疫情让人们再次认识到：这是一个传统安全与非传统安全相互交织的时代，也是一个局部问题和全球问题彼此转化的时代，各国命运休戚与共，紧密相连，唯有超越分歧，凝聚合力，加强和完善全球治理，真正构建人类命运共同体，才能共同应对挑战。这是人类发展的必由之路，也是多边主义的终极目标。

　　疫情只是人类面临诸多威胁的缩影，《宪章》签署75年后的今天，世界并不太平，枪炮声并未远去，恐怖主义、气候变化等全球性问题不断增多，南北差距仍旧悬殊，强权政治依然存在……面对挑战，国际社会应高举多边主义旗帜，重申对《宪章》宗旨和原则的坚定承诺。中国国务委员兼外交部长王毅曾指出，《宪章》不能只是被供起来，而是要当作“黄金法则”用起来。因为，《宪章》的宗旨寄托着人类的共同理想，《宪章》的原则仍是指导当代国际关系的基石。

(责编：燕勐、杨牧)
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