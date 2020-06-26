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综合消息：非洲新冠确诊病例超33万 一些国家调整防控措施

2020年06月26日15:42  来源：新华网
 
原标题：综合消息：非洲新冠确诊病例超33万 一些国家调整防控措施

　　新华社坎帕拉6月25日电　综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心25日数据显示，非洲报告累计新冠确诊病例336019例，累计死亡8856例，累计治愈160833例。

　　南非仍是非洲疫情最严重的国家，25日新增确诊6579例，创下单日最高增幅，累计确诊118375例，累计死亡2292例。南非政府决定在西开普省省会开普敦修建大型停尸房，存放新冠死者的遗体。

　　25日报告确诊病例数增长较多的国家还包括：科特迪瓦新增确诊170例，累计确诊8334例；加纳新增确诊460例，累计确诊15473例；毛里塔尼亚新增确诊220例，累计确诊3739例。

　　25日，科特迪瓦总统瓦塔拉主持召开国家安全委员会会议，对部分防控举措做出调整。该国在严格遵守防疫规定前提下，6月26日起恢复国内航班，7月1日起恢复国际航班。此外，科特迪瓦将维持国家紧急状态和海、陆边境封闭状态至7月15日，并继续执行大阿比让地区隔离政策至7月15日。瓦塔拉还宣布，该国将加强检测能力，检测机构在48小时内提供检测结果。

　　几内亚比绍总统恩巴洛25日颁布总统令，宣布延长国家紧急状态30天，从6月26日零时至7月25日24时，同时宣布解除宵禁。毛里塔尼亚政府决定从25日起允许酒店和餐馆重新营业，但要求确保客人遵守个人防疫措施，尤其是保持社交距离。赞比亚总统伦古25日表示，赞比亚所有国际机场将对外开放，但需要做好防疫工作。

　　埃塞俄比亚日前启动了一个针对新冠病毒抗体的全国检测行动。埃塞俄比亚公共卫生研究所发布的一份声明说，相关检测活动将持续到7月14日。（执笔记者：张改萍；参与记者：王松宇、赵宇鹏、邢建桥、王守宝、聂祖国、李斯博、高竹、杨孟曦、许正、杨臻、郑扬子、荆晶、吴长伟、张玉亮）

(责编：燕勐、杨牧)
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