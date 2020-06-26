原标题：综合消息：中东多地调整政策应对疫情变化

新华社德黑兰6月25日电 综合新华社驻中东地区记者报道：25日中东地区新冠确诊病例数继续保持高位增长，多个国家采取措施应对疫情发展，也有部分国家为恢复经济放松管控。

埃及卫生部25日晚宣布，埃及境内新增确诊病例1569例，累计确诊61130例；新增治愈403例，累计治愈16338例；新增死亡83例，累计死亡2533例。埃及航空公司当天发表声明说，自7月1日起将陆续恢复与北美、欧洲、非洲、中东等地区共29个目的地的直航航班。

自27日起，埃及全国范围的宵禁时间将调整为每晚12时至次日凌晨4时，允许餐厅、咖啡馆、电影院以25%的营运能力营业，时间至晚上10时，允许商店营业至晚上9时。自同日起开放清真寺和教堂，但为避免人群聚集，周五和周日清真寺和教堂将关闭。此外，公共海滩和公园仍将继续关闭。

土耳其卫生部长25日表示，过去24个小时里，对52303人进行了新冠病毒检测，其中1458人检测结果呈阳性。目前，土耳其累计确诊193115例，累计死亡5046例，累计治愈165706例。

伊朗卫生部25日宣布，截至当地时间中午，伊朗新增确诊病例2595例，累计确诊215096例，累计死亡10130例，累计治愈175103例。伊朗总统鲁哈尼表示，尽管过去两周部分省份的确诊和死亡病例有所上升，但全国整体疫情仍呈下降趋势。

连日来伊拉克疫情不断恶化。伊拉克卫生部25日说，该国当天新增新冠确诊病例2437例，累计确诊39139例；新增死亡病例107例，累计死亡1437例；累计治愈18051例。

科威特政府25日召开会议对复工复产第一阶段进行评估后，决定30日起进入复工复产第二阶段，恢复最多30%的政府和私营部门的工作。30日起，宵禁时间将缩短至每日20时至次日5时。

阿拉伯联合酋长国卫生和预防部25日发布的数据显示，该国新增确诊病例430例，累计确诊46563例；新增死亡病例1例，累计死亡308例；新增治愈病例760例，累计治愈35165例。

巴勒斯坦卫生部25日晚公布的数据显示，该国新增确诊病例54例，累计确诊1588例，累计死亡5例，累计治愈620例。巴勒斯坦新冠疫情已连续多日反弹。

以色列卫生部25日晚发布的数据显示，该国报告新增确诊病例356例，累计确诊22400例；新增死亡病例1例，累计死亡309例；新增治愈67例，累计治愈16007例。（执笔记者：陈霖；参与记者：熊思浩、涂一帆、尚昊、王峰、郑一晗、黄灵、吴丹妮、杨元勇、冀泽、苏小坡、王薇、白平、陈斌杰、李良勇）

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