人民网>>国际

综合消息：中东多地调整政策应对疫情变化

2020年06月26日15:41  来源：新华网
 
原标题：综合消息：中东多地调整政策应对疫情变化

　　新华社德黑兰6月25日电 综合新华社驻中东地区记者报道：25日中东地区新冠确诊病例数继续保持高位增长，多个国家采取措施应对疫情发展，也有部分国家为恢复经济放松管控。

　　埃及卫生部25日晚宣布，埃及境内新增确诊病例1569例，累计确诊61130例；新增治愈403例，累计治愈16338例；新增死亡83例，累计死亡2533例。埃及航空公司当天发表声明说，自7月1日起将陆续恢复与北美、欧洲、非洲、中东等地区共29个目的地的直航航班。

　　自27日起，埃及全国范围的宵禁时间将调整为每晚12时至次日凌晨4时，允许餐厅、咖啡馆、电影院以25%的营运能力营业，时间至晚上10时，允许商店营业至晚上9时。自同日起开放清真寺和教堂，但为避免人群聚集，周五和周日清真寺和教堂将关闭。此外，公共海滩和公园仍将继续关闭。

　　土耳其卫生部长25日表示，过去24个小时里，对52303人进行了新冠病毒检测，其中1458人检测结果呈阳性。目前，土耳其累计确诊193115例，累计死亡5046例，累计治愈165706例。

　　伊朗卫生部25日宣布，截至当地时间中午，伊朗新增确诊病例2595例，累计确诊215096例，累计死亡10130例，累计治愈175103例。伊朗总统鲁哈尼表示，尽管过去两周部分省份的确诊和死亡病例有所上升，但全国整体疫情仍呈下降趋势。

　　连日来伊拉克疫情不断恶化。伊拉克卫生部25日说，该国当天新增新冠确诊病例2437例，累计确诊39139例；新增死亡病例107例，累计死亡1437例；累计治愈18051例。

　　科威特政府25日召开会议对复工复产第一阶段进行评估后，决定30日起进入复工复产第二阶段，恢复最多30%的政府和私营部门的工作。30日起，宵禁时间将缩短至每日20时至次日5时。

　　阿拉伯联合酋长国卫生和预防部25日发布的数据显示，该国新增确诊病例430例，累计确诊46563例；新增死亡病例1例，累计死亡308例；新增治愈病例760例，累计治愈35165例。

　　巴勒斯坦卫生部25日晚公布的数据显示，该国新增确诊病例54例，累计确诊1588例，累计死亡5例，累计治愈620例。巴勒斯坦新冠疫情已连续多日反弹。

　　以色列卫生部25日晚发布的数据显示，该国报告新增确诊病例356例，累计确诊22400例；新增死亡病例1例，累计死亡309例；新增治愈67例，累计治愈16007例。（执笔记者：陈霖；参与记者：熊思浩、涂一帆、尚昊、王峰、郑一晗、黄灵、吴丹妮、杨元勇、冀泽、苏小坡、王薇、白平、陈斌杰、李良勇）

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved