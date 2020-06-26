原标题：澳总理称将联合举办“最好的一届”女足世界杯

新华社堪培拉6月26日电（记者岳东兴 白旭）在国际足联宣布澳大利亚和新西兰获得2023年女足世界杯联合举办权后，澳总理莫里森26日发布声明说，澳新两国将联合举办史上最好的一届女足世界杯，并表示举办该赛事将有助于东道主从新冠肺炎疫情中恢复经济发展。

2023年女足世界杯将是该赛事第一次“扩军”为32支球队参赛，赛事预计将在7月10日至8月20日间举办。

“2023年世界杯将会是规模最大的，毫无疑问，也是最好的一届女足世界杯。”莫里森在与新西兰总理阿德恩的联合声明中说。

“随着我们目前从疫情中恢复和重建，这将给双方足球和体育产业带来巨大的积极影响。这也将推动澳大利亚在2027年实现男性和女性参与足球运动的比例达到50:50的目标。”

莫里森预计，举办该赛事将能给两个东道主带来总共约5亿澳元的收入（约合人民币24.3亿元），将有助于经济发展，同时对举办城市的就业、以及两国旅游业都将带来推动。

澳青年事务和体育部长理查德·科尔贝克26日发布声明说，2023年女足世界杯将是该赛事第一次在南半球举办。通过举办该赛事，澳政府的一个工作重点是让更多的女性参与足球运动，并提升女足项目的知名度。

澳女足国家队队长、头号球星克尔说，举办这项赛事，将会激励该国的下一代女足球员有更好的发展。

自1991年创办以来，女足世界杯与男足世界杯一样，也是每四年举办一次。经过近30年发展，这项女足运动的最高水平赛事在影响力上逐步提升。此前两届女足世界杯分别于2015年在加拿大、2019年在法国举行。中国曾在1991年和2007年举办过这项赛事。

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