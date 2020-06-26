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蒙古人民党在议会选举中获绝对多数 可单独组阁

2020年06月26日15:04  来源：人民网-国际频道
 
6月26日下午，蒙古国选举总委员会主席乔依宗·索德诺木策仁正式公布第8届蒙古国国家大呼拉尔（议会）选举结果。
6月26日下午，蒙古国选举总委员会主席乔依宗·索德诺木策仁正式公布第8届蒙古国国家大呼拉尔（议会）选举结果。

人民网乌兰巴托6月26日电（记者 霍文）蒙古国选举总委员会26日下午举行新闻发布会，该委员会主席乔依宗·索德诺木策仁正式公布第8届蒙古国国家大呼拉尔（议会）选举结果, 蒙古人民党获76个席位的62席，民主党获11席，“你和我们的联盟”获1席，为蒙古人民革命党副主席赛音呼·钢巴特尔，“正确人选民”联盟获1席，为劳动国家党领导委员会主席陶格米德·道尔吉汗德，民主党前党主席、前总理诺罗布·阿勒坦呼雅格以独立候选人身份当选。 

根据蒙古国相关法律，蒙古人民党获得国家大呼拉尔绝对多数席位，有权单独组阁。蒙古人民党总书记达希泽格布·阿玛尔巴伊斯格楞25日凌晨举行新闻发布会时表示，蒙古人民党再次获得选民的信任，即日起开始履行本党竞选承诺。

25日，蒙古民主党主席索德诺木宗堆·额尔登和“新联盟”主席扎勒巴苏伦·巴特赞丹分别举行新闻发布会，宣布自己对本党在选举中失利承担责任，辞去党主席职务。

蒙古国13个政党、4个政党联盟以及独立身份共606名候选人参加24日举行的国家大呼拉尔选举。当日7时至22时，2,003,969注册选民中，1,475,895人在全国2070个投票点参加投票，投票率为73.65 %。

蒙古国自1992年开始实行设有总统的议会制，国家大呼拉尔是国家最高权力机关，行使立法权，由76名议员组成。蒙古国国家大呼拉尔选举每4年举行一次。获胜政党（39席或以上）将有权单独组建新政府。

(责编：燕勐、杨牧)
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