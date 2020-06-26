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中国共产党是为人民谋幸福的政党——访法塔赫中央委员阿巴斯·扎基

2020年06月26日14:58  来源：新华网
 
原标题：中国共产党是为人民谋幸福的政党——访法塔赫中央委员阿巴斯·扎基

　　新华社拉姆安拉6月25日电 专访：中国共产党是为人民谋幸福的政党——访法塔赫中央委员阿巴斯·扎基

　　新华社记者熊思浩

　　巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员、阿拉伯关系和中国事务部部长阿巴斯·扎基日前在接受新华社记者专访时说，中国共产党是为人民谋幸福的政党。中国共产党自诞生之日起，就坚守为人民谋幸福的初衷和使命。中国共产党成立99年的历史，就是一部为人民谋幸福的历史。

　　扎基经常到访中国，对中国的快速发展印象深刻。他说，中国共产党带领全国人民创造了举世瞩目的成就，把中国从一个贫穷落后的国家建设成为世界第二大经济体。中国发展不仅体现在高速铁路等基础设施建设方面，还体现在民生福祉方面。在这一点上，中国是世界各国特别是发展中国家的榜样。毋庸置疑，中国取得的伟大成就归功于中国共产党的有力领导。

　　扎基指出，中国共产党和中国领导人根据新时代的发展特点和需要，提出了以人民为中心的发展思想，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。贫困问题是世界性难题，中国迎难而上，宣布要实现2020年现行标准下农村贫困人口全部脱贫。扎基赞赏中国推行的精准扶贫。他说，相较于不了解实际扶贫对象生活需求的粗放式扶贫，中国针对不同贫困区域、不同贫困个体的具体情况，实施精确帮扶，这是中国减贫成功的关键。中国经验可以为其他发展中国家提供借鉴。

　　扎基说，尽管新冠疫情为中国实现脱贫目标带来了新挑战，但中国依然坚持这一目标。中国领导人强调，这是执政党向全国人民做出的郑重承诺，必须如期实现，没有任何退路。完成脱贫攻坚任务后，中国将提前实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。世界上没有哪一个国家能在这么短时间内帮助这么多人脱贫，这对中国和世界都将具有重大意义。

　　扎基提到，面对突如其来的新冠疫情，中国共产党始终把人民生命安全和身体健康放在第一位。在中国共产党坚强领导下，14亿中国人团结一心，以惊人的速度和效率采取一系列防控措施，有效遏制病毒传播、控制疫情发展。在世界各国面临严峻疫情的艰难时刻，中国毫不犹豫投入抗击疫情国际合作。迄今中国已向包括巴勒斯坦在内的多个国家和国际组织提供援助，同各国分享防控方案和治疗经验。

　　在采访最后，扎基高度评价中国共产党始终把中国发展寓于世界发展潮流之中，积极参与全球性问题解决，贡献出越来越多的中国倡议和中国理念，如“一带一路”、人类命运共同体、中阿命运共同体、人类卫生健康共同体等，充分展现中国负责任大国的担当。

(责编：燕勐、杨牧)
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