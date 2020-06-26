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专访：“重温《联合国宪章》，团结合作应对共同挑战”——访联合国日内瓦办事处总干事办公室主任奇克瓦伊泽

2020年06月26日14:57  来源：新华网
 
原标题：专访：“重温《联合国宪章》，团结合作应对共同挑战”——访联合国日内瓦办事处总干事办公室主任奇克瓦伊泽

　　新华社日内瓦6月25日电　专访：“重温《联合国宪章》，团结合作应对共同挑战”——访联合国日内瓦办事处总干事办公室主任奇克瓦伊泽

　　新华社记者聂晓阳　连佳曼

　　6月26日是《联合国宪章》签署75周年纪念日。

　　联合国日内瓦办事处总干事办公室主任戴维·奇克瓦伊泽日前在日内瓦接受新华社记者采访时说，各国应该重温《联合国宪章》，本着团结合作精神应对共同挑战。

　　奇克瓦伊泽说，《联合国宪章》中最重要的一项原则就是以全球合作的态度来解决全球性问题。签署《联合国宪章》的主要目的，就是为了避免战争发生并使世界变得更加美好。“今天，团结合作的精神和75年前一样重要。如果会员国始终秉持这一精神，联合国就能更好发挥应有作用。”

　　奇克瓦伊泽强调，联合国是会员国避免武力解决问题并通过外交手段弥合分歧、通力合作的平台。“只有真正尊重《联合国宪章》、充分发挥联合国作用，人类才能够避免曾经的悲剧，走向通往发展和繁荣的道路。”

　　他说，随着岁月流逝，一些人似乎忘记了签署《联合国宪章》和成立联合国的初衷，在出现问题时，越来越多地诉诸单边主义行为应对，而不是通过对话、协商来寻找解决方案，这使得世界日益陷入一种危险的境地。“联合国就是要把各国联合起来，通过对话与合作方式解决问题。”

　　奇克瓦伊泽说，中国领导人最近提出“中欧要做坚持多边主义、完善全球治理的两大文明”等重要主张是基于包容性概念非常有效的提议，他相信中国和欧盟之间的“包容性合作”会对其他国家产生良好的示范效应。

　　奇克瓦伊泽认同构建人类命运共同体理念。“我们同处一个星球，除了同舟共济，和平共处，没有别的路可走，”而面对气候变化、自然灾害、贫困等全球挑战，各国应该寻求以系统性和多边主义方式解决。

　　“这次新冠疫情所发出的警告已经引起每个人注意，相信大多数国家将会更加明白团结合作的重要性。”他说。

(责编：燕勐、杨牧)
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