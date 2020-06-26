人民网>>国际

美国会众议院表决通过民主党人警务改革草案

2020年06月26日14:56  来源：新华网
 
原标题：美国会众议院表决通过民主党人警务改革草案

　　新华社华盛顿6月25日电（记者孙丁　徐剑梅）美国国会众议院25日表决通过由民主党人提出的警务改革草案。草案内容包括禁止警察使用锁喉、要求执法部门汇报使用武力情况、使执法不当警察更容易被问责等。

　　民主党人在众议院中占多数，当天的表决结果为236票赞成、181票反对，基本按党派划线，有3名共和党人投出赞成票，没有民主党人投出反对票。

（国际）（1）美国会众议院表决通过民主党人警务改革草案

　　6月25日，美国国会众议院议长、民主党人南希·佩洛西在华盛顿国会山举行的新闻发布会上讲话。 美国国会众议院25日表决通过由民主党人提出的警务改革草案。草案内容包括禁止警察使用锁喉、要求执法部门汇报使用武力情况、使执法不当警察更容易被问责等。 新华社发（沈霆摄）

　　众议院议长、民主党人南希·佩洛西说，民主党人着眼彻底改变警务文化以解决系统性种族歧视、遏制警察暴力、挽救生命。

　　众议院少数党领袖、共和党人凯文·麦卡锡指责民主党人试图将这一议题政治化。

　　白宫行政管理和预算局日前发表声明说，民主党人提出的警务改革草案太宽泛，将削弱执法部门打击犯罪和维护治安的能力、影响警民团结。

　　参议院中共和党人占多数，各方普遍预计民主党人的警务改革草案难以进入参议院议程，这意味美国警务改革立法的前景仍不明朗。

（国际）（2）美国会众议院表决通过民主党人警务改革草案

　　6月25日，美国国会众议院议长、民主党人南希·佩洛西（中）在华盛顿国会山举行的新闻发布会上讲话。 美国国会众议院25日表决通过由民主党人提出的警务改革草案。草案内容包括禁止警察使用锁喉、要求执法部门汇报使用武力情况、使执法不当警察更容易被问责等。 新华社发（沈霆摄）

　　24日，参议院就共和党人提出的一项警务改革草案举行程序性表决，但未能获得在参议院推进该草案需要的赞成票数。

　　美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德遭警察暴力执法身亡后，美国多地发生抗议示威活动，要求国会推动警务改革立法的呼声日渐高涨。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved