原标题：美国会众议院表决通过民主党人警务改革草案

新华社华盛顿6月25日电（记者孙丁 徐剑梅）美国国会众议院25日表决通过由民主党人提出的警务改革草案。草案内容包括禁止警察使用锁喉、要求执法部门汇报使用武力情况、使执法不当警察更容易被问责等。

民主党人在众议院中占多数，当天的表决结果为236票赞成、181票反对，基本按党派划线，有3名共和党人投出赞成票，没有民主党人投出反对票。

6月25日，美国国会众议院议长、民主党人南希·佩洛西在华盛顿国会山举行的新闻发布会上讲话。 美国国会众议院25日表决通过由民主党人提出的警务改革草案。草案内容包括禁止警察使用锁喉、要求执法部门汇报使用武力情况、使执法不当警察更容易被问责等。 新华社发（沈霆摄）

众议院议长、民主党人南希·佩洛西说，民主党人着眼彻底改变警务文化以解决系统性种族歧视、遏制警察暴力、挽救生命。

众议院少数党领袖、共和党人凯文·麦卡锡指责民主党人试图将这一议题政治化。

白宫行政管理和预算局日前发表声明说，民主党人提出的警务改革草案太宽泛，将削弱执法部门打击犯罪和维护治安的能力、影响警民团结。

参议院中共和党人占多数，各方普遍预计民主党人的警务改革草案难以进入参议院议程，这意味美国警务改革立法的前景仍不明朗。

6月25日，美国国会众议院议长、民主党人南希·佩洛西（中）在华盛顿国会山举行的新闻发布会上讲话。 美国国会众议院25日表决通过由民主党人提出的警务改革草案。草案内容包括禁止警察使用锁喉、要求执法部门汇报使用武力情况、使执法不当警察更容易被问责等。 新华社发（沈霆摄）

24日，参议院就共和党人提出的一项警务改革草案举行程序性表决，但未能获得在参议院推进该草案需要的赞成票数。

美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德遭警察暴力执法身亡后，美国多地发生抗议示威活动，要求国会推动警务改革立法的呼声日渐高涨。

(责编：燕勐、杨牧)