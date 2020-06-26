原标题：欧盟建议塞浦路斯和土耳其就海洋管辖权进行真诚讨论

新华社尼科西亚6月25日电（记者张保平）欧盟外交与安全政策高级代表博雷利25日在与塞浦路斯外长赫里斯托都里迪斯会谈后说，塞浦路斯和土耳其应该真诚地讨论他们在东地中海海域管辖权的分歧，以缓解该地区紧张局势。

博雷利说，应努力通过公开对话改善与土耳其的关系，以避免产生对各方都有害的结果。“出于这个原因，有关专属经济区和大陆架的划界问题应该在充分尊重国际法和睦邻友好原则的情况下进行真诚讨论。”

博雷利在刚刚结束与希腊政府关于此问题的会谈后抵达塞浦路斯。

土耳其与塞浦路斯围绕地中海东部油气资源存有争端。2019年6月，土耳其先后派遣两艘钻探船，前往塞浦路斯附近地中海海域。土外交部说，土钻探船的活动范围都在土耳其大陆架上，相关活动也得到“北塞浦路斯土耳其共和国”的许可。2020年4月，塞浦路斯总统府发表声明说，土耳其钻探船在塞浦路斯西南海域专属经济区停靠，并将进行天然气勘探，“进一步严重侵犯了塞浦路斯的主权和管辖权，违反了国际法”。

2019年，土耳其与利比亚民族团结政府签署地中海“海事管辖权”谅解备忘录，寻求在地中海东部获得更大面积专属经济区，但遭到希腊、塞浦路斯和埃及强烈反对。希腊认为土方划定的专属经济区侵占其水域，妨碍希腊、塞浦路斯和以色列建设通向欧洲市场的地中海东部天然气管道。

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