原标题：“维护和完善多边主义、改革和加强多边机构应成为国际事务主题”——访法国前总理拉法兰

新华社巴黎6月25日电 专访：“维护和完善多边主义、改革和加强多边机构应成为国际事务主题”——访法国前总理拉法兰

新华社记者徐永春

“多边主义是一种基于彼此尊重的和平愿景，开展对话是解决分歧的最好方法，没有对话就没有和平。”法国前总理、展望与创新基金会主席让-皮埃尔·拉法兰25日接受新华社记者采访时表示，维护和完善多边主义、改革和加强多边机构应成为国际事务主题。

拉法兰受访前出席了以“维护多边主义，携手实现全球可持续发展”为主题的纪念《联合国宪章》签署75周年线上专题论坛。他在发言中指出，二战结束后，人类在政治、经济等多方面取得的成绩都基于对话和沟通，只有通过多边合作机制，才能有效应对全球挑战。

“75年来，世界发生了巨大变化，多边主义的发展必须考虑到这些变化，联合国以及其他多边机构应当加强新兴国家尤其是非洲和亚洲国家的代表性。”拉法兰对新华社记者表示。

拉法兰认为，肆虐全球的新冠疫情危机表明，健康卫生领域的国际合作还不充分。“健康问题涉及人类共同利益，应当成为多边主义行动主题，必须加强而不是削弱世界卫生组织。”

拉法兰说，当今世界面临的一些主要挑战如气候变化、大规模流行性疾病等是超越国界的，没有任何国家能够以一己之力应对。“现代政治必须将国家命运与全人类命运结合起来。各国在维护自身利益时，不应将其置于他国利益之上，而应携手开拓共同未来。”

谈到日前中国领导人与欧盟领导人之间的重要互动，拉法兰认为，欧盟和中国不仅是全球治理体系的重要参与者，也是维护全球和平、复兴世界经济、维护多边主义、应对单边主义的重要力量，拥有共同利益，肩负共同责任。双方加强对话和沟通，是非常有益的。

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