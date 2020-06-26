原标题：美国制裁5名伊朗油轮船长

美国24日宣布制裁5名将石油运送至委内瑞拉的伊朗油轮船长。

美国国务卿迈克·蓬佩奥当天在一场新闻发布会上说，最近几周，悬挂伊朗国旗的油轮共计向委内瑞拉运送大约150万桶汽油以及炼油所需化学试剂，美国决定制裁这些油轮的船长。

蓬佩奥说，美国将继续支持委反对派要员胡安·瓜伊多。

美国政府试图切断委内瑞拉与外界的能源贸易，以此逼迫委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗下台。路透社说，委内瑞拉的石油出口水平已降至70多年来最低水平。

同样遭受美国制裁的伊朗4月以来多次向委内瑞拉运油，以缓解委国内汽油紧缺，伊朗还派出飞机和货轮向委运送粮食等人道主义援助物资。

美国此前警告港口、航运企业和保险商不要为伊朗前往委内瑞拉的油轮提供服务，于本月初制裁4家运送委原油的航运企业，另有数十家航运企业被美国列入计划制裁的名单。

对于最新一起制裁，委内瑞拉外交部长豪尔赫·阿雷亚萨在社交媒体推特上发表声明说，制裁行为再次表明美国总统唐纳德·特朗普“对所有委内瑞拉人民的敌意”。

伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维在推特上说，美方所谓的“极限施压”已经失败，美方无计可施，才开始制裁个人，而“伊朗和委内瑞拉仍将坚决反抗美方非法制裁”。

美国新闻网站阿克西奥斯21日发布的一篇采访文章中，特朗普提到或许会考虑与马杜罗会谈。外界由此猜测，美国针对委内瑞拉的政策可能有变。特朗普22日在推特上降低调门，说他与马杜罗见面的唯一可能是讨论马杜罗“和平交出权力”。白宫于22日说，特朗普并未对瓜伊多失去信心。而马杜罗于同一天表示，他愿与特朗普对话。

2018年5月，马杜罗在委内瑞拉总统选举中赢得连任，但反对派不承认。瓜伊多2019年1月自封“临时总统”，获得美国与部分国家支持，他还试图发起军事政变但未成功。

委内瑞拉政府24日还指责美国军舰前一天靠近委内瑞拉领海，是对委内瑞拉的“挑衅”。4月以来，美国以“禁毒”为名向委内瑞拉附近海域派遣军舰，委方说美国是在对委实施海上封锁和军事威胁。（郭倩）（新华社专特稿）

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