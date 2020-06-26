原标题：俄副外长：俄方不会不惜代价挽救《新削减战略武器条约》

新华社莫斯科6月25日电 俄罗斯副外长里亚布科夫25日说，俄方认为《新削减战略武器条约》对俄美双方是互利和必要的，但莫斯科不会不惜任何代价来挽救这一条约。

据俄新社报道，里亚布科夫当天在莫斯科举行的“普里马科夫阅读”世界经济与国际关系专家论坛上说，《新削减战略武器条约》是保障国际安全、加强战略稳定的要素。“如有可能，最好按这一条约的规定，将其有效期延长5年。”

但里亚布科夫表示，俄方已为《新削减战略武器条约》失效作好准备。“美方知道，俄方不会不惜任何代价，特别是美方希望我们付出的代价，来挽救这一条约。”

谈及22日在奥地利首都维也纳举行的俄美军控对话，里亚布科夫说，俄美双方“对彼此的提议作了回应，但在多个基本问题上，双方的立场没有接近”。

里亚布科夫最后说，近年来美国“力图维持并尽可能加强其霸权地位”，把制裁当作推进美方利益的手段，“公然违反国际法和很多国际协议的基本准则已成为美国的‘标志’”。

美俄两国2010年签署的《新削减战略武器条约》将于2021年到期，该条约旨在限制美俄两国部署的核弹头和运载工具数量。美俄《中导条约》去年失效后，《新削减战略武器条约》成为两国间唯一的军控条约。俄方已多次表示愿意不设前提条件延长该条约有效期，但美国反应冷淡。

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