人民网>>国际

俄副外长：俄方不会不惜代价挽救《新削减战略武器条约》

2020年06月26日14:36  来源：新华网
 
原标题：俄副外长：俄方不会不惜代价挽救《新削减战略武器条约》

　　新华社莫斯科6月25日电 俄罗斯副外长里亚布科夫25日说，俄方认为《新削减战略武器条约》对俄美双方是互利和必要的，但莫斯科不会不惜任何代价来挽救这一条约。

　　据俄新社报道，里亚布科夫当天在莫斯科举行的“普里马科夫阅读”世界经济与国际关系专家论坛上说，《新削减战略武器条约》是保障国际安全、加强战略稳定的要素。“如有可能，最好按这一条约的规定，将其有效期延长5年。”

　　但里亚布科夫表示，俄方已为《新削减战略武器条约》失效作好准备。“美方知道，俄方不会不惜任何代价，特别是美方希望我们付出的代价，来挽救这一条约。”

　　谈及22日在奥地利首都维也纳举行的俄美军控对话，里亚布科夫说，俄美双方“对彼此的提议作了回应，但在多个基本问题上，双方的立场没有接近”。

　　里亚布科夫最后说，近年来美国“力图维持并尽可能加强其霸权地位”，把制裁当作推进美方利益的手段，“公然违反国际法和很多国际协议的基本准则已成为美国的‘标志’”。

　　美俄两国2010年签署的《新削减战略武器条约》将于2021年到期，该条约旨在限制美俄两国部署的核弹头和运载工具数量。美俄《中导条约》去年失效后，《新削减战略武器条约》成为两国间唯一的军控条约。俄方已多次表示愿意不设前提条件延长该条约有效期，但美国反应冷淡。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved