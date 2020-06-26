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俄副外长：俄罗斯将密切关注驻欧美军部署情况

2020年06月26日14:34  来源：新华网
 
原标题：俄副外长：俄罗斯将密切关注驻欧美军部署情况

　　新华社莫斯科6月25日电 据俄罗斯媒体25日报道，俄外交部副部长格鲁什科表示，俄罗斯将密切关注美国驻欧洲军队最终部署情况。必要时，俄罗斯将采取一切必要措施确保俄国防和安全方面的合法利益。

　　格鲁什科说，不排除美国可能会破坏俄罗斯与北约相互关系基本文件。他说，美国不断破坏欧洲军事安全的基础，相继退出了《中导条约》和《开放天空条约》，更早前还阻挠批准《欧洲常规武装力量条约修改协议》。

　　格鲁什科说，俄罗斯与北约相互关系基本文件规定，北约有义务不再追加部署重要作战部队。俄方正密切关注美方发布的“可能把从德国撤出的部分美军部署至波兰”的消息。俄罗斯将密切关注美国驻欧洲军队最终部署情况，并在必要时采取一切必要措施确保俄国防和安全方面的合法利益。

　　美国防部今年3月的数据显示，美军约有3.5万人驻扎在德国。美国总统特朗普6月15日表示，将把驻德美军人数减至2.5万人；随后又在24日说，波兰提出希望增加驻波美军规模，美国可能会将部分从德国撤出的美军部署至波兰。

　　俄罗斯与北约于1997年签署《俄罗斯联邦与北大西洋公约组织相互关系、合作和安全基本文件》。根据这份文件，双方将共同努力消除“对抗时期遗留下来的痕迹”，建立新关系。

(责编：燕勐、杨牧)
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