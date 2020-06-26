原标题：老挝国防部为中国军队援老抗疫医疗专家组成员颁授奖章

新华社万象6月25日电（记者章建华）老挝国防部24日在万象为即将启程回国的中国人民解放军援老抗疫医疗专家组举行表彰活动，向5名中国专家颁授老挝人民军友谊奖章。老挝国防部副部长艾沙麦、中国驻老挝大使姜再冬及使馆武官陈永靖等出席活动。

专家组组长遆新宇表示，专家组两个月来毫无保留分享中国抗疫经验，与老军同行因地制宜地开展病毒检测和确认、环境消毒与感染控制、流行病学调查与人员防护、临床诊治培训等方面合作，全面提升了老军疫情防控能力，为巩固和发展中老两国两军友好关系、构建中老命运共同体贡献了力量。

姜再冬祝贺专家组出色完成援老任务。他说，专家组把中方抗疫实战经验与老挝具体实际紧密结合,见证并参与了从病例攀升到实现“清零”的战斗历程。专家组成员敢打硬仗，常常在40多度的高温酷暑中开展一线工作，展现了中国军队特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的精神风貌。

艾沙麦表示，老挝抗疫斗争离不开中国党政军提供的大力支援。中国军队不仅及时派出专家组来老支援抗疫，还援助老方急需的医疗物资。中方专家抵老后马不停蹄投入工作，带来了先进的抗疫经验。援老期间，中国专家克服多方面困难，充分展现了中国军队对老挝军队的深情厚谊和中国军人的优良作风。双方抗疫力量团结一致，精诚合作，有效提升了老军专业能力，为老挝抗疫斗争作出了重要贡献。老挝国防部高度评价并衷心感谢中国国防部给予的有力支持，认为这是构建老中命运共同体的生动实践。

应老挝人民军邀请，中国人民解放军援老抗疫医疗专家组一行5人4月24日抵达老挝首都万象。

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