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财经观察：新冠疫情暴露日本电子政务发展滞后

2020年06月26日14:24  来源：新华网
 
原标题：财经观察：新冠疫情暴露日本电子政务发展滞后

　　新华社东京6月25日电　财经观察：新冠疫情暴露日本电子政务发展滞后

　　新华社记者刘春燕

　　新冠疫情袭来，不少国家将数字化技术用于抗疫。在日本，电子政务发展滞后，导致各种补贴或贷款申请在落实过程中出现“大堵车”，对该国民众在疫情中的办事效率造成影响。

　　日本政府在本世纪初提出要建设“电子政府”，确立了所有行政手续都将在线办理的目标。但据日本综合研究所调查部近日发布的报告，截至2019年3月，在日本中央级行政部门总计5.57万多项行政手续中，能在线完成的仅占7.5%。

　　日本综合研究所调查部研究员野村敦子表示，目前日本大部分行政手续办理仍然使用“当面、书面、盖章”的办法。在日本政府抗疫过程中，“个人番号”制度未能有效利用，日本各地出现了申请大量积压、窗口混乱不堪的情况。

　　“个人番号”制度是日本政府推动政务电子化的代表项目，2016年正式投入使用。“个人番号”卡内含有个人信息，持卡人可在线报税、申请儿童补贴等。

　　新冠疫情发生以来，为缓解疫情造成的经济冲击，日本政府以防破产、保就业、刺激内需为目的设立多种救助、补贴项目，其中，如何将人均10万日元现金补贴送到人们手里，成为日本上下关注的焦点。

　　持有“个人番号”卡是在线申请10万日元现金补贴的基本前提。为尽早拿到补贴，一些地方出现了扎堆办卡的情况。特别是在东京，各种窗口本就拥挤不堪，5月以来，为早日拿到补贴前来申办新卡的人数暴增。还有不少持卡人，由于其卡片太久未用、密码忘记等早已失效，纷纷到窗口办理卡复活业务。据媒体报道，因为申请量突然增加，拿到卡需要等待的时间从1个月延长至2个月。

　　随着各种申请的严重堵车、窗口聚集混乱的现象一再被媒体曝光，“个人番号”制度推进的缓慢情况也呈现在公众面前。据总务省统计，截至2020年4月1日，“个人番号”卡仅发出2033万张，普及率为16%。

　　在《日经商务周刊》发起的“你会否以疫情为契机去申请‘个人番号’卡”的线上讨论里，不少网友对申请该卡持观望态度，他们认为，“个人番号”卡目前并没有太大用处，而且在线办理也非常麻烦。

　　新冠疫情之下，巨资打造的“个人番号”卡系统关键时刻形同虚设，日本电子政务发展滞后招致各界批评。

　　当地舆论认为，在使用个人号码、提高行政效率方面，日本明显落后其他一些国家。由于在线申请出现系统故障，日本全民补贴发放主要靠邮件申请，截至6月5日，只完成1636万户家庭的补贴发放，占对象家庭的约28%。

　　日本经济团体联合会会长中西宏明指出，电子政务落后是日本目前面临的最大课题。政府花了很多资金推进政务电子化，却没能提高效率，各地在线申请系统参差不齐。很多陷入困境的企业申请了救助补贴，但由于日本电子政务水平落后，目前各种救济发放业务严重积压。

(责编：燕勐、杨牧)
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