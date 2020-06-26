原标题：通讯：中国新冠科普读物助力埃及抗疫

新华社开罗6月25日电 通讯：中国新冠科普读物助力埃及抗疫

新华社记者吴丹妮

“新冠疫情实时动态牵动着每个人的心。我们应该从最初的不知所措和被动应对中回归理性，逐渐形成一套系统的长期防控策略。”

这是阿文版《张文宏教授支招防控新型冠状病毒》一书前言中的一段话。该书由埃及希克迈特文化投资出版公司翻译，阿文电子版近日通过社交媒体正式免费向埃及公众发布。

从“一分钟了解新型冠状病毒感染的肺炎”到“不同场景的防控新型冠状病毒方案”，这本防疫手册篇幅短小、语言精练，针对居家、外出、工作等多种情况提供了场景式新冠防护策略，既权威又易懂、实用。

“中国在应对新冠疫情方面积累了许多成功经验，我们通过翻译这本书可以最大程度地让这些经验帮助更多人更好地保护自己。”埃及希克迈特文化投资出版公司总裁艾哈迈德·赛义德说。

不少埃及门户网站和当地媒体向民众推荐此书，并对书籍内容和张文宏教授做了简要介绍。

《张文宏教授支招防控新型冠状病毒》并不是赛义德和他的团队翻译的第一本中文新冠防疫书籍。日前，一家埃及媒体以“疫情防控类书籍席卷图书市场——阿拉伯文与中文出版物的跨国界交流”为题，对近期在埃及出版和畅销的新冠防疫书籍进行了盘点，并特别介绍了7本由中文翻译成阿文的书籍，其中6本是赛义德团队翻译的。

《武汉封城——坚守与逆行》一书再现了武汉封城期间医护人员的坚守与四面八方的驰援，让埃及读者全面了解武汉抗疫的真实经历；《新冠肺炎疫情防控手册——复工复产篇》总结了中国防止新冠病毒在工作场所传播的经验，为员工数量较多的公司和机构提供了防控对策。

《新型冠状病毒感染的肺炎公众心理自助与疏导指南》帮助更多埃及民众增强战“疫”信心；《加油鸭抗疫记》是一本专门针对儿童的新冠科普与防疫绘本，用“加油鸭”这一卡通形象帮助儿童掌握简单科学的自我防护方法。

早在4月，从中文翻译成阿文的《新型冠状病毒感染防护读本》就通过开罗中国文化中心举办的线上知识竞赛成为不少埃及民众的“防疫宝典”。

据开罗中国文化中心工作人员介绍，在为期一个月的知识竞赛期间，约有16万余人次在线浏览这本书，互动量超过1.3万人次，上千人参与问题抢答，该书电子版直接下载量超过1.5万。

一家埃及媒体在介绍上述翻译自中文的防疫书籍时写道：“中国迅速控制了疫情，在疫情防控方面有着丰富经验。希望对这些书籍的翻译、出版和推荐能帮助更多埃及人。”

(责编：燕勐、杨牧)