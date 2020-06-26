原标题：综述：美国持续加强国家安全立法与执法力度

新华社华盛顿6月25日电 综述：美国持续加强国家安全立法与执法力度

新华社记者

国家安全是国家生存发展的前提和基础，世界各国都把维护本国国家安全视作头等大事。自立国以来，美国通过法律手段保护国家安全的努力从未放松，立法数量之多、执法力度之大、修正更新之频繁世所罕见。

据统计，包括已废止的法律在内，美国历史上与国家安全相关的法律至少有20部，涉及政治、经济、外交、科技、教育等广泛领域。美国早期国家安全法律以单一领域法令、条例为主，而随着历史演进，美国陆续出台国家安全领域综合性系统法律。

《1947年国家安全法》以及“9·11”事件后制定的《爱国者法》和《云法案》等在美国国家安全法律体系中发挥着尤其重要的作用。

二战后颁布的《1947年国家安全法》是美国具有里程碑意义的综合性国家安全法律，宗旨是“为未来美国国家安全提供一个综合规划”，该法本身及其所构建的维护国家安全体系对美国的政治、法律、外交政策和国防体制产生了一系列重要影响。

该法由时任美国总统杜鲁门于1947年7月签署生效，为二战后美国军事与情报系统的重组和外交政策的调整奠定了基础。颁布70多年来，该法经数次修订完善。

依据该法，美国建立了国家安全委员会，作为维护国家安全的最高决策和议事协调机构。该委员会由总统、副总统、国务卿、国防部长、总统国家安全顾问以及其他由总统提名、获参议院批准的官员构成，就长期及紧迫的国家安全问题进行讨论。

依据《1947年国家安全法》，美国通过机构改组建立了统一的国防部门，当时称为“国家军事机构”，并设立国防部长一职，作为国家军事机构首长。1949年该法修正案将国家军事机构更名为国防部。

该法强调，政府其他部门与各情报机构就国家安全进行协调，为此建立了中央情报局，作为国家安全委员会的下属机构。同时设立中央情报总监一职，由中央情报局局长兼任。

“9·11”事件之后，美国继续加强国家安全立法、执法力度，但其中一些举措极具争议。2001年10月，美国国会通过《爱国者法》，作为反恐行动的法律依据，其中授权美国国家安全局进行广泛的监听，在保障美国国家安全的同时也侵犯了普通民众的通讯自由。

2015年6月，时任总统奥巴马签署颁布《美国自由法》，对《爱国者法》中的国内监控项目做出修改，要求美国政府自当年11月29日起不得全面监控美国国内电话记录。这在一定程度上避免了情报部门滥用监听权力，但由于没有限制监听行为本身，因此在保障公民隐私方面作用有限。

特朗普政府在2018年3月颁布旨在明确美国数据主权的《云法案》。这部全称为《澄清境外数据的合法使用法》的法案为美国建立了跨境数据调取霸权。

《云法案》规定，在美国政府提出要求时，任何在云上存储数据的美国公司都要将数据转交给美国政府。根据美国司法部发表的《云法案》宣介白皮书，位于美国境外但被美国法院认为“与美国有足够联系且受美国管辖”的外国公司也适用于上述数据转交规定。借此，美国政府将数据攫取之手延伸到境外。

美国政府借助《云法案》将美国企业塑造成其在网络空间的“领土”。这意味着，美国企业在全球有多大市场份额，业务扩展到多少国家，美国的数据主权就相应地扩展到哪里。

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