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美国欲将部分驻德军队转派波兰

2020年06月26日12:27  来源：新华网
 
原标题：美国欲将部分驻德军队转派波兰

　　美国总统唐纳德·特朗普24日说，美国将把部分从德国撤出的军队部署至波兰。

　　特朗普当天在白宫玫瑰园与到访的波兰总统安杰伊·杜达召开联合记者会，宣布上述决定。特朗普说：“我们将削减驻德美军人数，一些人将回国，另一些人会去其他地方。波兰将是其中之一。”

　　特朗普说，他已下决心把驻德美军规模从现阶段的大约3.5万人缩减到2.5万人。减员原因包括德国军费开支“不达标”、对美贸易“占便宜”、与俄罗斯“搞合作”。

　　特朗普说，波兰与德国不同，是为数不多军费开支达标、即达到国内生产总值2%的北约成员国之一；把部分驻德美军转移到波兰，还可以向俄罗斯释放强烈信号，起到震慑作用。

　　他说：“德国向俄罗斯支付数以十亿计美元购买能源，这怎么能行？他们把那么多钱给俄罗斯，却让我们保护他们免受俄罗斯威胁。这可不行。”

　　特朗普和杜达都没说美军增兵波兰的人数，也没提时间表。驻波兰美军现有大约4500人，为轮替驻军。波兰近年来从美国采购大量先进军备并邀请美国在其境内永久驻军。

　　根据特朗普与杜达去年6月达成的一项协定，美国将向波兰增派1000名驻军，驻波美军将增加一个师部、一处作战训练中心和一支无人机分遣队。两国官员说，双方正在为增兵做铺垫工作。

　　美联社报道，杜达是新冠疫情暴发以来首位访美的外国元首，这也是特朗普就任美国总统以来杜达第三次访美。两国代表团成员和随团记者先前都做了新冠检测。

　　杜达与特朗普讨论的议题还包括“北溪-2”天然气管道项目、网络安全、电信、5G网络、民用核能和其他领域的经济合作。杜达在记者会上特别提到，谷歌公司将斥资10亿美元在波兰新建一个信息技术中心。

　　波兰定于6月28日举行总统选举。按照媒体说法，谋求连任的杜达选前访美明显有政治考量。最新民意调查显示，杜达的支持率领先，超出反对党公民纲领党候选人、华沙市长拉法乌·恰斯科夫斯基10个百分点。如果没有候选人在第一轮投票中得票过半，波兰将于7月12日举行第二轮投票。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、杨牧)
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