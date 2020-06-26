美国研究对付高超音速武器新战术

新华社北京6月25日电 《参考消息》25日刊登美国《国家利益》双月刊网站文章《美军计划如何在战争中摧毁高超音速导弹》。文章摘要如下：

五角大楼将太空战视为应对貌似无法阻挡的高超音速武器攻击的新方法。处于早期研发阶段的卫星传感器和其他跟踪技术将能够更快地发现并“干掉”飞行速度超过5倍音速的武器。

美国导弹防御局局长、海军中将乔恩·希尔在五角大楼的一份报告中说：“我们必须致力于打造一个传感器体系，因为它们(高超音速武器)具有机动性和全球性，你必须能够在全球范围内跟踪它们。它确实将我们推向了一个太空体系，而这正是我们未来要发展的方向。”

希尔表示，美国导弹防御局和太空发展局已经制造了一个新型卫星的原型产品，并计划在未来几年生产更多新卫星，以更好地跟踪高超音速武器攻击。

希尔说：“由于高超音速导弹在刚发射时看起来像是弹道导弹，然后变成另外一种东西，你必须能够跟踪它并保持跟踪。为了让我们从信号和预警过渡到火控数据，我们必须拥有强大的跟踪能力。没有太空，就无法真正解决高超音速武器机动性和全球性特点所带来的问题。”

业内人员解释说，虽然现在显然拥有大量的陆、海、空传感器技术，但跟踪高超音速武器仍将在很大程度上依赖于卫星。目前安装在卫星上的天基红外传感器能够探测到敌方的洲际弹道导弹或弹道导弹发射的热信号。天基红外传感器系统的作用是将这一信息传递给陆基预警系统并立即启动响应协议，但天基红外传感器系统本身并不能“跟踪”高超音速武器的飞行。不过，设计一颗或一组具备跟踪高超音速武器技术能力的卫星，其前景是非常现实的。

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