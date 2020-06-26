联合国秘书长敦促以色列放弃吞并约旦河西岸部分地区的计划

新华社联合国6月24日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯24日敦促以色列放弃吞并约旦河西岸部分地区的计划。他表示，吞并实施将构成最严重的违反国际法行为。

古特雷斯在安理会当天举行的中东问题视频会上说：“我们正处在一个分水岭时刻。如果吞并实施，那将构成最严重的违反国际法行为，将严重损害两国解决方案的前景，削弱重启谈判的可能性。我呼吁以色列政府放弃吞并计划。”

古特雷斯表示，将继续支持巴勒斯坦人和以色列人根据国际法、相关联合国决议和双边协议解决冲突，结束占领。他强调，吞并将进一步妨碍促进区域和平以及维持国际和平与安全的努力。他同时敦促以色列和巴勒斯坦领导人在国际社会的支持下开展有意义的对话，呼吁中东问题四方委员会（联合国、欧盟、美国、俄罗斯）发挥调解作用。

联合国中东和平进程特别协调员姆拉德诺夫当天从耶路撒冷通过视频连线说，近30年的国际和平努力正岌岌可危。他说：“27年前，以色列和巴勒斯坦领导人认识到双方人民都有权生活在他们祖先的家园，同意走上一条崇高但艰难的道路，通过谈判解决冲突，不采取单方面行动，在公正和平的基础上达成一项最终地位协议。今天，我们比以往任何时候离这个目标都更加遥远。”

姆拉德诺夫表达了他对吞并可能会在整个巴勒斯坦被占领土、甚至更大范围内引发不稳定的担忧。他敦促国际社会努力促使各方后退一步，继续为和平进行对话。

以色列总理内塔尼亚胡早在去年4月议会选举前就曾抛出扩土计划。今年4月，内塔尼亚胡与中间党派蓝白党领导人甘茨签署联合政府协议。根据这一协议，以色列将从7月1日开始在美国“中东和平新计划”下推进对约旦河谷和约旦河西岸犹太人定居点“实施主权”，所涉土地面积约占约旦河西岸地区的30%。

针对以色列吞并计划，巴勒斯坦各政治派别领导人5月19日晚举行紧急会议。巴勒斯坦总统阿巴斯在会后宣布，从即日起，巴勒斯坦停止履行与美国和以色列达成的所有协议，以及基于这些协议的所有义务，其中包括安全义务。

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