美媒：美国特工处数十人被要求居家隔离

新华社华盛顿6月24日电美国《华盛顿邮报》24日援引知情人士的话报道说，美国特工处几十人被要求居家隔离。

据报道，这些人曾在美国总统特朗普举行的竞选集会现场工作，他们被要求出差结束后在家隔离14天。

特朗普连任竞选团队发言人蒂姆·默托此前表示，竞选集会先遣团队工作人员中共有8人新冠病毒检测呈阳性。另据美国媒体报道，其中2人是特工处人员。

特工处发言人凯瑟琳·米霍恩24日发表声明说，为保护人员健康信息隐私并出于行动安全考虑，特工处不会公布新冠病毒检测呈阳性以及曾经或目前在隔离的人数。米霍恩还称，特工处人手充足，能够履行职责。

特工处是美国国土安全部下属联邦执法机构，其职责包括保护美国领导人及其家人的安全等。

20日，已经锁定共和党总统候选人提名的特朗普在俄克拉何马州第二大城市塔尔萨举行美国新冠疫情暴发后首场竞选集会。由于疫情仍在扩散，不少卫生专家担忧此时举行大型活动会加剧病毒传播的风险，但特朗普19日在接受美国媒体采访时说，他认为集会能够“安全”举行。

特朗普连任竞选团队曾表示，参加集会的特朗普支持者在进入体育馆前要测量体温，并收到免洗消毒液和口罩。但电视画面和新闻图片显示，体育馆内绝大部分人没有佩戴口罩或保持社交距离。

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