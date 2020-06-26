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波兰或“接盘”驻德美军　美欧关系继续承压

2020年06月26日12:10  来源：新华网
 

新华社北京6月25日电 （国际观察）波兰或“接盘”驻德美军 美欧关系继续承压

新华社记者

美国总统特朗普24日表示，美国可能会将部分从德国撤出的美军部署至波兰。此前，特朗普下令将大约1万美军撤出德国。

分析人士认为，美国调整欧洲驻军背后是与主要欧洲盟友德国的关系进一步恶化，而美德之间在安全等领域的矛盾是近年来美欧矛盾的缩影。

波兰邀美驻军

特朗普当天与到访美国的波兰总统杜达在白宫举行会谈。在双方联合记者会上，特朗普说，波兰提出希望增加驻波美军规模，美国可能会将部分从德国撤出的美军部署至波兰。他强调，波兰会承担驻军费用。

驻波兰美军现有约4500人，为轮替驻军。从美方高级官员23日在杜达到访前吹风会上的表态来看，将从德国转移部署至波兰的美军人数尚无定论。不过，美总统国家安全事务助理奥布莱恩21日在《华尔街日报》上刊文说，从德国撤出的数千名美军可能会被部署到其他国家。

近年来，波兰与美国防务合作紧密。去年6月，特朗普与杜达在白宫达成一致，由美国向波兰增派1000名驻军，以巩固两国关系，对抗“俄罗斯威胁”。美国媒体本月初披露特朗普打算削减驻德美军规模后，波兰总理莫拉维茨基表示，希望美军把部分撤离人员部署到波兰。

美国智库布鲁金斯学会欧洲问题专家莫莉·蒙哥马利表示，波兰是美国的坚定盟友和重要安全伙伴，美国在波兰驻军将增强北约东翼的军力，而英国“脱欧”后，波兰能在欧盟放大美国的政策立场。

美德龃龉不断

与美波打得火热形成对比的是，美国与其主要欧洲盟友之一的德国近年来关系倒退，双方龃龉不断。

特朗普出任美国总统后推行本国利益优先的单边主义政策，与更加重视多边主义的德国分歧日益明显。双方在北约作用、伊核协议、中导条约、经贸问题、“北溪-2”天然气管道项目以及如何对待国际组织等方面多有矛盾。

在安全领域，德国原是美国在欧洲最重要的盟友之一，也是驻欧洲美军的大本营。美国防部今年3月的数据显示，美军约有3.5万人驻扎在德国。不过特朗普上台后一直指责德国防务支出太少，要求德方增加开支，达到北约2014年峰会确定的标准，即10年内把防务支出提高至占国内生产总值2%的水平。尽管德国近年来增加了防务支出，但德国总理默克尔承认，根据对现实情况的评估，德国的国防预算要到2031年才能达标。

美方于是以撤军对德国施压。去年8月，时任美国驻德大使格雷内尔就曾表示，德国一直对增加军费的要求视而不见，美国正在考虑将一些驻军从德国转移到波兰。本月15日，特朗普表示，将把驻德美军人数减至2.5万人。

美欧关系继续承压

特朗普24日在会见杜达时一方面高度评价美波关系，称赞波兰履行北约义务，另一方面继续批评德国，称其“拖欠”北约大量军费。分析人士指出，特朗普政府一直在利用欧洲国家对待俄罗斯的不同态度，对欧洲盟友进行分化，此次转移驻军也是如此。

由于历史原因，以波兰为代表的一些“新欧洲”国家对俄罗斯心存恐惧，视其为最大威胁，采取敌视俄罗斯、紧跟美国的对外政策。而以德国为代表的“老欧洲”国家同俄罗斯既有矛盾又有共同利益，更强调欧洲的独立性和内部团结。默克尔多次呼吁，欧洲不能再依赖美国的保护，需要将命运掌握在自己手中。这显然是美国不愿看到的。

对美国要将部分驻德军队转移至波兰的消息，莫拉维茨基本月早些时候表示，波兰的目的是增加美军数量，并非挖德国墙脚。但德国执政党联盟党联邦议院党团副主席约翰·瓦德富尔严厉批评了美国的撤军计划：“这不是对待合作伙伴的做法……撤军将使得东欧的安全利益遭受损失。”

德国《法兰克福汇报》发表评论说，美国转移驻军的决定背后缺乏认真的战略考虑，没有与盟友商量也没有事实基础。“这个决定的核心并不是调动部队，而是传递了一个政治信息：团结，这一北约最主要的力量来源，再也不重要了。”

此外，美国此举还可能对欧洲的战略安全格局构成影响，已经引起俄罗斯的警惕。俄外交部发言人扎哈罗娃此前表示，美方提出减少驻德美军人数后，有相关方随即邀请美军转移至波兰，这让俄方感到警觉。（参与记者：刘品然、任珂、张章）

(责编：燕勐、杨牧)
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