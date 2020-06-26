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美国考虑对约31亿美元欧洲商品加征关税

2020年06月26日12:07  来源：新华网
 

新华社华盛顿6月24日电（记者高攀 熊茂伶）美国贸易代表办公室日前发布文件说，美国正考虑对从法国、德国、西班牙和英国进口的价值约31亿美元商品加征新的关税。此举由美欧航空补贴争端引发，可能会进一步加剧美欧经贸摩擦。

美国贸易代表办公室表示，美方正对涉及大型民用飞机补贴争端的措施进行评估，并调整此前对部分欧洲国家产品加征的关税。美方考虑对从法国、德国、西班牙和英国进口的价值约31亿美元商品加征新的最高达100%的关税。

美欧航空补贴争端由来已久。2004年，美国向世贸组织提出诉讼，指控欧盟以各种形式向空客提供非法补贴。欧盟随后也向世贸组织起诉美国政府向波音公司提供非法补贴。世贸组织曾先后裁定，美国和欧盟均存在对各自航空企业提供非法补贴的问题。

根据世贸组织对空客补贴案的裁决结果和正式授权，美国于去年10月18日正式对75亿美元欧盟输美产品加征关税。其中，对欧盟大型民用飞机加征10%的关税，对欧盟农产品和其他产品加征25%的关税。今年2月14日，美国贸易代表办公室宣布，美方对进口欧盟大型民用飞机的加征关税由之前的10%上调至15%，同时对加征25%关税的其他产品清单进行微调。

美国贸易代表莱特希泽上周在美国国会作证时表示，美国将继续维持对上述产品的关税直到解决与欧盟的航空补贴争端。欧盟贸易委员菲尔·霍根本月早些时候则表示，最近几周美国退出了和解谈判，如果情况继续这样，欧盟除了报复将别无选择。

(责编：燕勐、杨牧)
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