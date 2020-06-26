日媒称：日本政府多次要求防控疫情专家组删改发布内容

人民网东京6月26日电（李沐航）据NHK电视台报道，经知情人士透露，在日本政府专家组的防控新冠肺炎疫情对策会议中，专家组就疫情防控先后进行了10次现状分析并提出相关建议，但应政府要求，专家组曾对部分内容表述做过相应调整或删除。其中“无症状患者也会引发传染”就被以“可能引发恐慌”为由被要求删除。日本专家与政府间的关系也因此受到质疑。

防控疫情专家小组会议上的部分分析、见解应日本政府要求被修改或删除。（NHK电视台视频截图）

其中，专家组3月2日公布的第二次分析结果中所提出的“无症状或者轻症患者极有可能加剧疫情扩大”的表述最终被要求修改为“轻症患者在没有自觉的情况下会成为造成传染扩大的重要因素。”而在这之前，2月28日北海道率先发布实施“紧急事态宣言”后，日本政府则对此表示，发布‘紧急事态宣言’可能会引发恐慌，当前阶段对无症状患者无计可施。此后，专家组进行分析、建议时，都要提前与日本政府进行讨论并进行总结整理后，才能以新闻发布会的形式进行发布。

防控疫情专家小组先后做了10次现状分析并提出相关建议，但部分内容被日本政府要求修改或删除。（NHK电视台视频截图）

对此，专家组称，为了提出切实可行的防疫对策，有必要与政府进行合作。而有意见指出，作为专家应提出自己的见解，并对专家组和政府的关系及分工方式表示质疑。

防控疫情专家小组最终在与政府就所分析内容进行讨论并修改后才可以在新闻发布会上进行发布。（NHK电视台视频截图）

据悉，专家组成员表示，在对政府的一系列防疫对策进行验证后，将公布第二波疫情的计划应对方案。

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