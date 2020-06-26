 东京都知事换届选举投票、开票场所将采取严格防疫措施

人民网东京6月26日电（吴颖）据日本时事通信社报道，日本东京都知事换届选举将于7月5日正式投票。为避免投、开票场所成为“3密（密闭、密集和密切接触）”环境，东京都选举管理委员会制定了疫情防控的对策指南，要求到场选民至少保持1米以上间隔，并佩戴口罩，以防止发生感染。

对策指南中要求，投票场所应选择通风良好的设施、引导选民在排队时保持至少1米、2米最佳的间隔、所有到场人员均需佩戴口罩。同时，要求在投票、开票场所放置酒精消毒液、并对填写投票用纸时使用的桌子和笔进行消毒。东京都选举管理委员会表示，许多选民对参与投票时可能引发的感染风险表示担忧，为此必须彻底贯彻防疫对策。

据悉，东京都内的市区町村选管委员会也在积极部署疫情防控工作，将在各官网公布投票期间投票场所的拥挤状况，呼吁选民在人流量较少的时间段进行投票。据相关工作人员介绍，东京都目黑区政府曾在实施“紧急事态宣言”期间的4月19日进行区长选举，投票场所实施了用胶条封住部分登记台，使选民隔开距离填写材料等防疫措施，确保了投票顺利结束。相关防疫经验将运用到此次东京都知事换届选举中。

据东京都选管委员会介绍，各区町村选管委员会将缩减开票处的工作人员数量，部分地区的人数将较往年减少3成，其中足立区政府的工作人员将大幅减少6成。据悉，2016年进行的上届东京都知事选举中，开票时间为投票次日凌晨，预计本届选举的开票时间将延长至投票次日的早间。

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