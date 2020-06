日本为振兴旅游产业实施“GO TO Campaign”补贴计划

人民网东京6月26日电(郑瑾)据NHK电视台报道,受新冠肺炎疫情的影响,日本国内旅游业受到沉重打击。为恢复元气大伤的旅游产业,日本国土交通大臣赤羽一嘉在NHK电视台的一档评论节目中表示,日本政府将最早于8月起正式实施“GO TO Campaign”政策为民众出游补贴费用,补贴期间将持续至2021年春季。

赤羽一嘉表示,日本自6月19日起全面解除各都道府县间的跨县移动限制后进入新的发展阶段,旅游需求势必会逐渐恢复。他同时指出,复兴旅游业的前提是必须创造让游客安心、安全的环境。各旅游相关企业需贯彻各项防疫措施要求,同时游客也需遵守新的旅行礼仪,注意预防感染。

为刺激旅游业的需求,日本政府于7月公布将推出“GO TO Campaign”补贴计划,共分为「Go To Travel」、「Go To Eat」、「Go To Event」以及「Go To 商店街」4 大类别,总预算高达约1.7 万亿日元。用于补贴国内旅行以及适用于当地餐厅、纪念品商店的优惠券。

赤羽一嘉在节目中表示,夏季是旅游行业的旺季,日本政府计划实现自8月初正式实施“GO TO Campaign”补贴计划以对旅游业界提供支援,补贴时间持续至明年春季。

