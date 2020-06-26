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日本为振兴旅游产业实施“GO TO Campaign”补贴计划

2020年06月26日11:33  来源：人民网-日本频道
 

人民网东京6月26日电（郑瑾）据NHK电视台报道，受新冠肺炎疫情的影响，日本国内旅游业受到沉重打击。为恢复元气大伤的旅游产业，日本国土交通大臣赤羽一嘉在NHK电视台的一档评论节目中表示，日本政府将最早于8月起正式实施“GO TO Campaign”政策为民众出游补贴费用，补贴期间将持续至2021年春季。

赤羽一嘉表示，日本自6月19日起全面解除各都道府县间的跨县移动限制后进入新的发展阶段，旅游需求势必会逐渐恢复。他同时指出，复兴旅游业的前提是必须创造让游客安心、安全的环境。各旅游相关企业需贯彻各项防疫措施要求，同时游客也需遵守新的旅行礼仪，注意预防感染。

为刺激旅游业的需求，日本政府于7月公布将推出“GO TO Campaign”补贴计划，共分为「Go To Travel」、「Go To Eat」、「Go To Event」以及「Go To 商店街」4 大类别，总预算高达约1.7 万亿日元。用于补贴国内旅行以及适用于当地餐厅、纪念品商店的优惠券。

赤羽一嘉在节目中表示，夏季是旅游行业的旺季，日本政府计划实现自8月初正式实施“GO TO Campaign”补贴计划以对旅游业界提供支援，补贴时间持续至明年春季。

(责编：燕勐、杨牧)
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