驻欧盟使团团长解读中欧领导人会晤：明确四大信号

人民网布鲁塞尔6月25日电（记者 牛瑞飞）23日，驻欧盟使团团长张明大使接受多家媒体专访，介绍第二十二次中欧领导人会晤的重要意义。

双方深入交流 超过原定时长

张明大使表示，这是中方领导人同新一届欧盟领导人首次正式会晤，也是新冠疫情发生以来中欧之间最高级别的机制性交往。会晤通过视频方式举行，习近平主席同欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩举行了会见，李克强总理同欧盟两主席共同主持了会晤。疫情虽然改变了双方交流的形式，但没有削弱双方加强沟通的意愿。两场会见会谈都超过原定时间。习近平主席同欧盟两位主席的会见安排原定40分钟，实际进行了2个小时。双方领导人就中欧各领域合作以及共同关心的重大问题进行了深入交流，达成了广泛的共识。

指引战略方向 彰显全球意义

张明大使介绍说，习近平主席在会见时开门见山地指出，中国是伙伴不是对手，中欧双方没有根本利害冲突，合作远大于竞争，共识远大于分歧。中欧要相互尊重、求同存异、和而不同，不断增进彼此理解和信任，在合作中扩大共同利益，在发展中破解难题，打造更具世界影响力的中欧全面战略伙伴关系。习近平主席这番话，既是对当前中欧关系本质特征的提炼，又对中欧合作未来如何开展作了指引。习近平主席还强调，中欧作为世界两大力量、两大市场、两大文明，主张什么、反对什么、合作什么，具有世界意义。我认为这不仅体现了中方对发展中欧关系的高度期待，也进一步彰显了中欧关系进一步发展对全球的价值。

释放四大明确信号

张明大使指出，疫情冲击下的世界正在深刻变化，面临更多不稳定不确定因素。在这一特殊时刻举行中欧领导人会晤，具有特殊意义。我愿用“四个明确”简要概括：

一是明确了“后疫情时代”中欧关系发展方向。习近平主席指出，中欧要做维护全球和平稳定的两大力量，做推动全球发展繁荣的两大市场，做坚持多边主义、完善全球治理的两大文明。和平、发展、治理是中欧关系未来发展的三个重要方面。

二是明确了当前中欧务实合作的重点任务。李克强总理指出，面对疫情冲击，双方应当加强宏观经济政策协调，维护产业链供应链稳定，为世界经济复苏提供动力。双方要争取年内达成一项全面、平衡、高水平的投资协定，早日签署中欧地理标志协定。

三是明确了中欧未来合作的重要原则。中欧在平等互惠和相互尊重基础上扩大双向开放，可以更好实现互利共赢。我们希望欧方同样保持贸易和投资市场开放，放宽对华出口限制，维护公平、公正、非歧视的市场环境，便利双边高技术贸易。

四是明确了中欧对多边主义的一贯支持。双方领导人在应对气候变化、推进世界贸易组织改革、加强对非三方合作、共同维护多边主义和自由贸易等方面达成广泛共识，将进一步为世界提供正能量、注入稳定性。

合作抗疫，化危为机

张明大使指出，疫情发生以来，中欧同舟共济，守望相助。双方领导人保持密切交流沟通，习近平主席同欧盟机构和成员国领导人之间的电话、信函沟通就达20多次，交流频度比疫情发生之前更高。在此次中欧领导人会晤中，合作抗疫也是双方的重要议题之一。习近平主席说，中方愿同欧方加强全球公共卫生治理对话合作，推动构建人类卫生健康共同体。双方就继续支持世界卫生组织在全球抗击疫情合作中发挥领导作用，深化疫苗和药物研发等合作达成共识。这些都为全球抗疫带来了信心和力量。

近一段时间以来，中欧双方疫情均逐步趋于稳定，正在稳步复工复产。我们开通了“快捷通道”，逐步恢复人员往来。中欧班列开行数量逆势增长，许多欧洲企业复工后也纷纷把目光投向中国市场。习近平主席说，要努力在危机中育新机，于变局中开新局，得到欧盟领导人积极回应。冯德莱恩主席表示，我听说在汉语里“危机”一词是由“危险”与“机遇”两组词构成的，欧方对此完全赞同。相信随着此次中欧领导人会晤的成功举行，合作抗疫将进一步成为中欧互信与合作新的增长点，推动“后疫情时代”中欧关系更加稳健成熟，迈向更高水平。（完）

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