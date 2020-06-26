中国驻印度大使孙卫东接受印媒专访谈中印加勒万河谷事件

人民网北京6月26日电 据中国驻印度大使馆网站消息，6月25日，中国驻印度大使孙卫东接受印度最大通讯社印度报业托拉斯（PTI）专访，就中印加勒万河谷事件回答记者提问。使馆政务参赞李亚、新闻参赞嵇蓉等在座。专访答问主要内容如下：

问：感谢您接受我的专访。您怎么看加勒万河谷事件？

答：近期，中印边防部队在边界西段加勒万河谷发生严重肢体冲突，造成人员伤亡。这是中方不愿看到的。此次事件完全由印方挑起，责任不在中方。我愿借此机会阐明中方观点和立场：

第一，事发地点在中印边境实际控制线中方一侧，印方越线在先。加勒万河谷位于实控线中方一侧，当地管控情况十分清楚，双方几十年来基本相安无事。但今年以来，印方在加勒万河谷抵边越线开展建设，不断改变当地实控现状。5月6日，印边防部队趁夜色在加勒万河谷地区越过实控线进入中国领土，采取暴力手段制造双方相持，并修建设施企图长期驻守。

第二，印方违反共识导致事态升级，印方挑衅在先。5月初的对峙事件发生后，中方通过军事和外交渠道向印方提出多次交涉，印方同意并撤出越线人员，拆除越线设施。6月6日双方举行军长级会谈，印方承诺不越过加勒万河口巡逻和修建设施，双方同意在加勒万河口两侧各自建立观察哨所。但此后，印方边防部队在现地局势已经趋缓的情况下，反悔双方军长级会晤达成的共识，无理要求中方拆除已设观察哨，并再次越过实控线向中方挑衅，引发此次冲突事件。

第三，印方暴力攻击中方人员导致事态扩大，印方打人在先。6月15日晚，印方一线部队违背双方军长级会谈达成的共识，再次越过实控线破坏中方在此搭设的帐篷。当中国边防官兵按处置边境事件的惯例前出交涉时，印军突然暴力攻击中方前往交涉的官兵，导致双方激烈肢体冲突，造成人员死亡。

第四，印方违反了两国达成的一系列协议协定，印方违反协定在先。中印两国维护边境地区和平与安宁有章可循。1993年两国政府《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》第一条、1996年两国政府《关于在中印边境实际控制线地区军事领域建立信任措施的协定》第二条，对双方在实控线附近活动作出了明确规定。印方所作所为与上述协定精神不符。

问：您认为当前事态如何解决？

答：此次事件的是非曲直十分清楚，责任不在中方。印方越线挑衅并攻击中国边防部队，严重违背两国有关边境问题达成的协议，也严重违反国际关系基本准则。中方要求印方开展彻底调查，严惩肇事责任人，严格约束一线部队，立即停止一切挑衅举动，确保此类事件不得再发生。

当前，中印正通过军事和外交渠道进行沟通，缓和事态。不久前王毅国务委员兼外长和印外长苏杰生通话，双方同意公正处理加勒万河谷冲突引发的严重事态，共同遵守双方军长级会晤达成的共识，尽快使现地局势降温，并根据两国迄今达成的协议，维护边境地区的和平安宁。6月22日至23日，双方举行了第二轮军长级会谈，继续磋商当前事态。6月24日，由两国外交部主管司长牵头的中印边境事务磋商和协调工作机制也举行了会议，就有关问题进行沟通。

问：您认为解决这个问题的前景如何？

答：中印双方有意愿、也有能力妥善管控分歧。目前，中印边境地区的形势总体是稳定的、可控的。中方期待印方相向而行，避免采取导致边境局势复杂化的举动，以实际行动维护边境地区稳定。

中印两国都是拥有十多亿人口的发展中大国和新兴经济体，都肩负着实现自身发展振兴的历史使命。正如王毅国务委员兼外长在同苏杰生外长通话时所指出的，中印双方相互尊重、相互支持是正道，符合两国长远利益；相互猜忌、相互摩擦是邪路，违背两国人民根本愿望。我们愿同印方一道努力，在两国领导人重要共识精神的指导下，妥善处理当前事态，共同维护好边境地区的和平与稳定，推动两国关系健康稳定发展。

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