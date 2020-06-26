推动中欧关系迈上新台阶

国家主席习近平22日晚在北京以视频方式会见欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩，提出“中欧要做维护全球和平稳定的两大力量”“中欧要做推动全球发展繁荣的两大市场”“中欧要做坚持多边主义、完善全球治理的两大文明”三点重要主张。接受本报记者采访的多国人士表示，习近平主席提出的重要主张，为推动中欧关系迈上新台阶指明了方向。疫情冲击下的世界正在深刻变化，面临更多不稳定不确定因素。中欧双方加强务实合作，将为世界注入更多稳定性、确定性和正能量。

“为欧中全面战略伙伴关系进一步发展注入强劲动力”

“新冠肺炎疫情发生以来，中国和欧盟相互支持、相互帮助。”习近平主席指出，中方愿同欧方携手努力，推动“后疫情时代”中欧关系更加稳健成熟，迈向更高水平。

“在全球抗击疫情的关键时期，欧中领导人就双边关系以及全球议题深入交换意见，向世界释放了积极信号。”欧洲议会欧中友好小组主席扎赫拉迪尔说：“双方领导人都表达了深化务实合作的意愿，取得诸多共识。欧中在疫苗研发等方面加强合作，对推动国际抗疫合作尤为重要。”

“习近平主席以视频方式会见欧盟领导人，展现相互支持、携手合作的积极意愿，增进双方理解与信任，为欧中全面战略伙伴关系进一步发展注入强劲动力。”波兰华沙大学欧洲中心主任格拉茨克表示，当前，欧中经济社会秩序逐步恢复正常，双方加强合作为世界抗击疫情提振了信心，为全球经济恢复带来希望。

比利时欧洲学院欧中研究中心主任门镜认为，欧盟高度重视发展对华关系，无论是双边还是多边议题，欧盟都离不开与中国合作。相信欧中在抗击疫情、复工复产、扩大双边贸易规模等领域的合作将取得更多进展。

“中欧关系是世界上最重要的双边关系之一。中国与欧盟在抗击疫情过程中相互支持。为帮助欧洲国家抗击疫情，中国向欧洲多国派遣抗疫医疗专家组、援助医疗物资。中欧全面战略伙伴关系的内涵正不断丰富。”泰国公共卫生部专家瓦奇叻认为，病毒不分国界，只有加强合作才能战胜疫情。

“中欧携手，将为世界发展带来更多机遇”

习近平主席强调，双方要相互尊重、求同存异、和而不同，不断增进彼此理解和信任，在合作中扩大共同利益，在发展中破解难题，打造更具世界影响力的中欧全面战略伙伴关系。国际各界人士表示，中国继续深化改革、扩大开放，将为欧洲提供新一轮合作机遇和发展空间。

“欧中没有根本利害冲突。中国不断深化改革、扩大开放，充分挖掘国内市场潜力。欧盟内部生产和消费结构也正在发生变化，这将为欧中合作带来新机遇。”格拉茨克认为，欧中可以在绿色低碳和数字经济领域、对非三方合作等方面加强合作。

韩国中国政经文化研究院理事长李映周表示，中国始终高举多边主义旗帜，倡导伙伴合作精神，践行互利共赢理念，阐释共同发展主张。进一步发展中欧关系符合中欧共同利益。中欧扩大双向开放、深化务实合作，将更好地实现中欧互利共赢。中欧共同维护多边主义和自由贸易，打造更具世界影响力的中欧全面战略伙伴关系，将有力促进世界经济复苏，为维护世界和平稳定与发展繁荣作出贡献。“在保护主义和单边主义日益抬头的背景下，这种携手合作应对挑战的精神尤为可贵。”

欧洲议会旅游交通委员会副主席、欧中“一带一路”文化旅游发展委员会主席乌伊海伊·伊什特万表示，欧中是维护全球和平稳定的两大力量、推动全球发展繁荣的两大市场。“面对疫情带来的挑战，欧盟和中国应当进一步加强合作。加强对话、深化合作将帮助双方更好地战胜疫情，助力经济复苏。”

巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多说：“中欧合作远大于竞争，共识远大于分歧。中欧携手，将为世界发展带来更多机遇。如今，共建‘一带一路’项目已经在欧洲多国落地，也让更多民众从中受益。中欧班列冲破疫情阴霾，逆势增长，维护了全球产业链供应链稳定，也为欧洲战疫提供了有力帮助。”

“不仅有利于各自发展，而且有利于共同维护多边主义和自由贸易”

“中方赞赏欧盟坚定维护多边主义，参与国际抗疫合作，并加大对世卫组织等国际机构投入，愿同欧方就重大国际和地区问题加强协调合作，加强全球公共卫生治理对话合作，推动构建人类卫生健康共同体。”习近平主席强调，无论国际形势如何变化，中国都将站在多边主义一边，坚持共商共建共享的全球治理观。

扎赫拉迪尔认为，欧中都坚持多边主义，是全球治理体系中的重要力量。“双方可以在联合国、世界贸易组织、二十国集团等框架下加强协调合作。” 他说，公共卫生安全、气候变化、可持续发展、对非三方合作等领域的合作，有助于欧中扩大共同利益，不断增进彼此理解信任。

在门镜看来，欧中务实合作潜力巨大，“双方加强沟通对话，加强协调合作，将不断完善全球治理体系。”

“在做好本国疫情防控工作的同时，中国积极同国际社会分享相关经验并提供人力物力支持，充分体现了中方加强全球公共卫生治理对话合作、推动构建人类卫生健康共同体的真诚意愿。”瓦奇叻认为，中欧双方在世卫组织等多边平台有效沟通协调，共同支持多边主义，为推动抗疫国际合作作出了重要贡献。

俄罗斯俄中分析中心主任萨纳科耶夫认为，欧中在经济、贸易、数字化、信息技术、货币结算、医疗健康、人文交流等领域具有很大合作空间。“欧中加强沟通合作，不仅有利于各自发展，而且有利于共同维护多边主义和自由贸易。”

菲格雷多表示：“中欧加强合作，发挥世界经济‘双引擎’作用，必将有力推动世界经济复苏，维护世界繁荣稳定。”

（本报北京、布鲁塞尔、华沙、曼谷、首尔、里约热内卢、莫斯科6月25日电 记者吴刚、张朋辉、任彦、于洋、孙广勇、马菲、李晓骁、屈佩）

《 人民日报 》（ 2020年06月26日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)