人民网仰光6月25日电（记者李秉新）中国驻曼德勒总领事陈辰日前接受了上缅甸地区记者协会主席吴泰昂专访，就中缅关系、两国合作抗击新冠肺炎疫情等问题进行了阐述。

陈辰表示，2020年对于中缅两国具有划时代的历史意义。新年伊始，两国领导人一致同意共同构建中缅命运共同体，为中缅战略合作描绘出清晰的路线图，为携手推进一带一路建设指明了前进方向。

今年是中缅建交70周年，两国各领域全方位互利合作持续走深走实。缅甸朋友常说：“时机到莫犹豫”，中国也有句谚语：“机不可失，时不再来”。当前双方最紧迫的工作，是快马加鞭推动经济走廊的项目从计划进入实施阶段。一批重点项目，如：仰光新城、皎漂经济特区、中缅边境经济合作区等应加快推进，进一步深化在互联互通、电力能源、交通运输、农业、金融、民生等领域务实合作，让当地民众尽快得到实实在在的好处。

其中皎漂项目能否取得进展是关键因素，一旦项目得以尽快实现同经济走廊的连通，将使缅甸西部地区在短期内得到跨越式发展。这需要双方开展更为高效的合作，加快项目审批流程，优化审批程序。

曼德勒省、克钦邦和掸邦地处中缅经济走廊要冲，在中缅一带一路合作中地位举足轻重。我们愿同缅甸朋友一道努力，密切配合两国相关部门和地方，积极落实两国领导人共识，加强领区同中方务实合作与人文交流，促进中缅边境经济合作区建设，共同维护边境地区发展繁荣。

陈辰在谈到中国同国际社会合作抗击新冠肺炎疫情以及中缅两国相关合作情况时强调，新冠肺炎疫情是全人类面临的共同挑战，需要国际社会同舟共济，携手应对。中国在发生疫情后迅速采取有效防控措施，及时向国际社会通报疫情信息，为其他国家应对疫情赢得了宝贵的时间窗口，提供了有效的科学参照。疫情爆发之前中缅之间每周有150多个直飞航班，两国陆地口岸每天有近10万人进出，但缅甸至今没有发现从中国输入的确诊病例，这充分说明中国所采取的强有力防控措施卓有成效。

中缅是唇齿相依、同甘共苦的兄弟。在中国疫情形势最严峻的时刻，缅甸人民坚定同中国人民携手并肩、共克时艰。缅甸政府第一时间向武汉捐赠了200吨大米，缅甸军队迅即派军机向武汉运送医疗物资，缅甸社会各界也纷纷向中国提供各种形式的帮助。缅甸出现疫情后，中国一批又一批的防疫物资运抵仰光，在缅中资机构、中国国内许多慈善机构和非政府组织也纷纷慷慨解囊向缅甸捐助防疫用品，中国医疗专家组还为曼德勒建成了上缅甸第一所检测新冠肺炎病毒实验室，并为曼德勒省、掸邦和孟邦培训了30多名检测技术人员。两国间这种“雪中送炭”般的相互帮助，充分体现了“风雨同舟、共克时艰”的胞波情谊。

陈辰说，前两天在社交媒体上有一篇缅甸学者的文章指出：美国一些政客对中国的种种指责就像一支输红了眼的球队，没本事赢球，干脆在球场上挑起群殴。人祸甚于天灾。一些美国政客正在散布的政治病毒，远比新冠肺炎毒性更强。疫情发生后，中国自始至终秉持公开、透明和负责任的态度，对本国疫情没有任何隐瞒和延误，这是全世界有目共睹的事实。美国一些政客出于国内政治企图，毫无底线地对中国进行污名化攻击，妄图借诬陷中国转嫁他们玩忽职守、防疫不力的责任，进而在大选中捞取利益，对当前国际抗疫合作造成了极大破坏。国际社会的当务之急，是携手抗疫而非借疫情制造矛盾，煽动仇恨。疫情就像一面“照妖镜”，映射出一些国家和势力狼狈不堪的丑态，也映射出美国一些势力试图借题发挥挑起意识形态和社会制度对抗、甚至不惜把全世界都拖下水的险恶居心。从对待重大问题的不同态度，能够清楚地看透一个政党、一种制度是前程似锦还是日薄西山。

在谈到两国边境贸易前景时陈辰表示，为应对疫情，两国政府和地方部门已成立了专门会商机制，积极开展疫情联防联控，全力确保防控疫情、维护边贸两不误。中国云南省通过实施健康申报、开辟绿色通道、优化通关流程等措施，努力保障边贸稳定、正常开展。以两国边贸口岸“大户”瑞丽、畹町为例，现已恢复到日均通车1000台次水平。当然目前疫情还未完全缓解，对边贸正常开展还形成一些制约因素。我们愿同缅方进一步加强配合，建议缅方在木姐地区疏导交通、完善道路、开辟绿色通道方面采取更多举措，其中缅方货运驾驶人员和车辆运力不足是个比较突出的问题，希望缅方积极考虑允许中方驾驶人员和车辆在通过核酸检测、做好防疫措施的前提下，能够进入边境地区缅方一侧，缓解边贸运输的燃眉之急。

陈辰最后说，中方将坚定不移地继续同缅甸携手并肩共抗疫情，捍卫两国人民健康安全，诠释中缅命运共同体“休戚与共、团结合作”的价值理念，为世界携手应对疫情挑战、共同护佑各国人民安康树立良好典范。

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