美国：枪杀慢跑非裔男子案三名涉案白人男子被起诉

新华社华盛顿6月24日电（记者孙丁 徐剑梅）美国佐治亚州检察官乔伊特·霍姆斯24日宣布，非裔男子艾哈迈德·阿贝里遭枪杀案的三名涉案人员已被起诉。

被起诉人为64岁白人男子格雷戈里·麦克迈克尔和他的34岁儿子特拉维斯，以及50岁白人男子威廉·布莱恩。罪名为恶意谋杀、重罪谋杀、严重攻击等9项。

霍姆斯说，这是为阿贝里寻求正义迈出的又一步。

今年2月23日下午，25岁的阿贝里在佐治亚州格林县一个社区街道上慢跑时，被持枪的麦克迈克尔父子开车追逐。双方发生肢体冲突。阿贝里随后被枪杀。

格雷戈里称其怀疑阿贝里是一名入室行窃的盗贼。

阿贝里家人的律师李·梅里特说，阿贝里当时出门慢跑，曾在一处在建房屋内短暂停留，没有任何违法行为，也没有从那里拿走任何物品。

事发后两个多月时间里，麦克迈克尔父子一直未被逮捕，直到布莱恩用手机拍摄的视频被传到网上并引发众怒。麦克迈克尔父子和布莱恩于5月相继被捕。

调查人员认为，布莱恩也曾驾车试图围堵阿贝里。

佐治亚州调查局官员此前提供证词说，阿贝里被追逐时一直在跑，直到无路可去。佐治亚州调查局进行的尸检显示，阿贝里被射中3枪，其中2枪击中前胸。

阿贝里案在美国受到广泛关注，不少人以慢跑方式悼念他。

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