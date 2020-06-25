新华国际时评：美“碰瓷”中国徒增笑耳

新华社维也纳6月25日电 题：美“碰瓷”中国徒增笑耳

新华社记者于涛

美国和俄罗斯日前在维也纳举行新一轮军控对话。这本是美俄两家的事，与中国无关，但令人大跌眼镜的是，率团参加对话的美国军控问题特别代表马歇尔·比林斯利，却处心积虑地操弄中国话题，一再“碰瓷”中国。

首先是实物“碰瓷”——无中生有地拿中国国旗做文章。比林斯利在会谈开始前通过社交媒体发布了一张摆放着中国国旗的空荡荡的会议室照片，并酸酸地配文称：“维也纳会谈即将开始。中国没有出现……”事实上，美俄维也纳会谈现场并没有中国国旗。美方在桌上摆放中国国旗之后，立即遭到俄方人员反对，美方不得不撤走中国国旗，但在撤走前拍摄了照片。

其次是言语“碰瓷”——通过种种机会生拉硬拽炒作中国话题。无论在记者会还是接受奥地利当地媒体采访，比林斯利对美俄会谈情况语焉不详，却把焦点一再对准中国，宣称中方“有义务”加入美俄军控谈判，无中生有地指责中国正进行“秘密、不透明”的核军备计划云云。

中国不是军控谈判参与方，但美方代表不依不饶，不把精力放在与俄罗斯人的谈判上，生生要将一个未出席者炒作成此次对话的“主角”。中国外交部军控司司长傅聪直接在比林斯利推文下回复称：“多么怪异的场景！未经中方同意在谈判桌上摆放中国国旗！想知道你还能有多LOW？”

众所周知，中方无意参加所谓的“中美俄三边军控谈判”，这一立场是明确和一贯的。中方早已声明，拥有最大核武库的国家对核裁军负有特殊、优先责任。中国的核力量与美俄不在一个量级，中国参加核裁军谈判的时机远未成熟。

针对美国强拉中国加入军控谈判的做法，一些国际舆论将其比喻为“超重的胖子非拉瘦子一起减肥”，倒也形象。维也纳大学政治学教授海因茨·盖特纳指出，非要中国加入谈判“很荒谬”。国际废除核武器运动奥地利负责人纳迪娅·施密特认为，《新削减战略武器条约》是美俄双边条约，美国要求中国加入谈判的理由不足。

对于美方一再“碰瓷”，中方给予明确回应。中国外交部发言人指出，美方以这种方式吸引眼球，既不严肃，也不专业，国际社会的观感也不佳。奉劝美方停止无聊的“碰瓷”把戏，一心一意就此与俄方开展严肃、认真的讨论。这才是美方应有本分，也是国际社会的普遍期待。

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