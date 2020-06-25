在南中资企业机构召开安全工作视频会议

人民网约翰内斯堡6月25日电 （刘畅）6月24日，驻南非使馆和南中经贸协会共同组织第二次在南中资机构安全工作视频会议，李南代办出席并作总结发言。会议由南中经贸协会会长汪文安主持，70多家在南中资企业和机构100余人参加。

中钢、河钢、华为、中通服、广西大锰PMG、Lidino矿业、一汽、海信等8家中资企业机构负责人分别发言，介绍本单位疫情防控情况及应急处置工作，并就南疫情长期化、常态化背景下实现复工复产进行经验交流。与会中资机构代表一致认为，当前南非疫情仍在快速发展，抗疫工作是一场艰巨的“持久战”，将坚决克服麻痹思想和侥幸心理，密切关注属地员工及家属身心健康状况，加强安全防疫培训，完善应急处置方案，切实做好做足防护工作。同时在保证安全的情况下积极履行企业社会责任，创新业务形式。

李南代办在总结讲话中首先分析当前南非疫情防控形势，梳理主要安全隐患。李代办说，随着南政府宣布逐级解封，当地感染人数迅速攀升，南非已成为非洲的“重灾区”，在南中资机构员工已出现感染疫情情况。根据南非政府专家团队的模型推演，疫情高峰可能会出现在8、9月份，届时感染人数可能突破百万，“带疫运行”成为南社会新常态。自6月17日以来，豪登省已经取代西开普省成为南非单日新增确诊病例最多的省份。南非及豪登省最大城市约堡是华人华侨和中资企业居住、办公最为集中的地区，也是南非最大的黑人集中居住区，很可能成为新的疫情“震中”。

李代办充分肯定在南中资机构前期工作，并就此进一步作出部署：一是筑牢思想根基，强化责任担当。认真贯彻落实有关疫情防控工作重要指示精神，要求各机构主要负责人以身作则、以上率下，为实现疫情防控和生产经营发展提供坚强指导。二是采取切实措施，保障员工身心健康。完善后勤服务，增加抗疫物资战略储备，联系对接属地医疗资源，建立企业联防联控机制。有针对性地开展员工心理疏导工作，科学化解压力，培养积极乐观的防疫心态。鼓励员工善用集团公司网站等平台进行“充电”，保持良好学习状态。三是继续同使领馆保持密切联系。本着对企业、员工负责的态度客观、理性看待疫情，如员工出现染疫情况，绝不能迟报、漏报、瞒报，必须第一时间向使领馆报告，各方形成合力共同应对。

李代办表示，“解封不等于解防”，各中资企业机构要树立综合安全观，统筹“防疫安全、生产安全、社会治安安全”三大安全，坚持“四个到位”。一要确保思想认识到位。习近平主席反复强调“人民至上”理念，各中资企业机构必须把思想和认识统一到习主席指示精神上来，牢固树立员工生命健康、人身安全高于一切的安全理念，站在维护我海外利益的全局高度理解安全工作重要意义。二要确保责任义务到位。各企业机构要按照“一岗双责”的要求严格落实主体责任，一把手亲自抓安全，并确保每一个安全岗位都有专人负责，层层压实责任。三要确保措施设施到位。各企业机构在落实国内各项安全要求时要坚持不走形式、不搞变通、不打折扣，全面排查各类安全隐患，特别注意要优化劳工关系，严防内外联动引发重大安全事件。四要确保效果落实到位。要通过目标导向、监督问责、舆论引导等手段严抓落实，围绕目标任务合理布置安全力量和工作重点，确保各项安全工作有人管、有人抓，密切关注负面舆情并及时消毒、澄清。

与会企业机构高度评价使馆在南疫情形势持续发展背景下，及时指导、帮助企业有序推进复工复产、全面做好疫情防控工作，表示将严格落实国内有关指示精神，在使馆指导和支持下做好疫情防控及安全工作，确保在南员工生命健康安全，服务好国内经济社会发展。

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