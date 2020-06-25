IMF预测今年经济萎缩4.9%，呼吁加强国际合作

人民网华盛顿6月24日电 （记者 吴乐珺）6月24日，国际货币基金组织（IMF）24日发布新一期《世界经济展望报告》，预计今年全球经济将萎缩4.9%，认为新冠肺炎疫情对2020年上半年经济活动的负面影响超过预期，预计复苏将比此前预测的更为缓慢。IMF还预测2021年全球经济增长率预计为5.4%。

全球经济复苏存在不平衡与高度不确定

报告称，与今年4月发布展望一样，此次预测依然存在高度不确定性。在感染率下降的经济体中，最新预测显示复苏路径较慢，预计到2020年下半年社会隔离措施还在继续；2020年第一和第二季度封锁期间，对经济活动造成的打击超出预期，包括对供应链的潜在损害。IMF预计2020年全球经济将萎缩4.9%，较4月份3%的增速预测再次下调1.9个百分点。

“我们绝对没有脱离险境”,IMF首席经济学家吉塔·戈皮塔表示，2020年将出现更严重衰退，2021年将出现更缓慢复苏。她认为，新冠肺炎疫情使各国经济陷入大封锁，遏制了病毒并挽救了生命，但也引发了自大萧条以来最严重的经济衰退。目前75%以上的国家正在重新开放，一些国家已经开始复苏，但许多新兴市场和发展中经济体的疫情正在加剧，在缺乏医疗解决办法的情况下，复苏力度非常不确定。

IMF研究部副主任国际货币基金组织研究部副主任吉安·马里亚·米莱西—费雷蒂接受本报记者采访时表示，随着各国重新开放，经济活动回升是不均衡的。一方面，被压抑的需求导致零售等行业支出激增，而酒店、旅游和旅游业等接触密集的服务行业依然低迷，严重依赖这些部门的国家可能会在很长一段时间内受到严重影响。劳动力市场受到了严重打击，由于旅游和酒店等劳动密集型行业的活动预计将继续低迷，劳动力市场全面复苏可能需要一段时间，这将加剧收入不平等。

报告预计今年发达经济体经济将萎缩8%，新兴市场和发展中经济体经济将萎缩3%。报告预计今年美国经济将萎缩8%，欧元区经济将萎缩10.2%，日本经济将萎缩5.8%，均比4月预测有所下调。总体而言，IMF预计今年和明年全球经济总产出的累计损失将超过12万亿美元。

尽管经济复苏前景不明朗，但积极面依然存在。IMF认为，复苏得益于特殊的政策支持，尤其是在发达经济体，全球财政支持目前超过10万亿美元，货币政策通过降息、注入流动性和购买资产大幅放松。这些措施成功地支持了人们的就业，防止大规模破产，从而有助于减少持久创伤，帮助经济复苏。

“我对全球金融市场的状况感到乐观”， 吉安·马里亚·米莱西—费雷蒂表示，非常积极政策支持已经基本上阻止了金融市场的恐慌，但如果疫情继续蔓延，可能会看到金融市场再度趋紧，出现更多波动。

中国是今年唯一有望实现增长的主要经济体

IMF表示，在全球范围内，中国是今年唯一有望实现增长的主要经济体。IMF预测2020年中国经济增长为1%，比之前下降了0.2%，原因在于私人消费复苏放缓或在某种程度上抵消了投资支出和服务业成果方面的利好消息。IMF还预测中国2021年经济增长将达到8.2%。

“中国经济复苏的总体迹象是积极的”，吉安·马里亚·米莱西—费雷蒂认为，放眼全球，今年超过180 个国家会经历人均GDP的下降,中国显然是为数不多的保持增长的国家，中国有足够的政策空间和非常积极的反应来支持经济复苏，国内市场巨大，这都是有利因素。

对于中国经济在全球经济中的影响，吉塔·戈皮塔认为，中国在维护全球供应链稳定方面、维护贸易等方面都具有重要作用，并预计未来几个月中国的复苏表现会非常好。

但IMF也提醒，由于全球经济依然疲软，中国作为出口大国，难免会受到影响，而地缘政治紧张局势的加剧会打击信心，给经济活动造成一定负面影响。

在多个领域强有力的多边合作仍然至关重要

IMF呼吁，在多个领域强有力的多边合作仍然至关重要，包括共同努力支持医疗系统，以及向面临疫情冲击和外部资金短缺的国家需要流动性援助。

“全球经济正在与一个共同的敌人作战，这就意味着要共同行动起来”，吉安·马里亚·米莱西—费雷蒂表示，从资金援助到卫生系统支持，需要加强国际合作的不仅仅是在经济领域。

IMF建议，各国要着力解决贸易和技术紧张，完善以规则为基础的多边贸易体制。国际社会必须确保发展中国家和发展中经济体能够通过提供减让性资金、债务减免和赠款等方式，确保金融市场稳定和获得国际流动性。中期而言，各国也需要健全财政框架。IMF也将继续尽其所能确保充足的国际流动性，提供紧急融资，支持二十国集团暂停偿债倡议，并为各国提供建议和支持。

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