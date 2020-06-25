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世卫组织：全球一周内确诊病例将达1000万，美洲疫情仍未见顶

2020年06月25日08:04  来源：人民网-国际频道
 

人民网布鲁塞尔6月24日电 （记者 张朋辉）6月24日，世卫组织总干事谭德塞在例行记者会上表示，在新冠肺炎疫情暴发的第一个月内，世界报告确诊病例不足10万，而过去一个月新增病例近400万，世卫组织预计，一周内全球确诊病例将达1000万。谭德塞说，截至6月24日，各国报告确诊病例超过了910万，死亡病例超过47万。

谭德塞介绍，为新冠肺炎重症患者输氧非常重要。当前世界每周新增病例约100万例，每天需要约62万立方米氧气。世卫组织近期采购了1.4万台制氧机，将在未来几周发送到120个国家。未来6个月，世卫组织还将购买17万台制氧机，价值1亿美元。此外，世卫组织还购买了9800脉搏血氧仪。

世界卫生组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安表示，美洲地区的疫情仍然非常严重。过去一周，美洲地区多个国家确诊病例新增了25%到50%，这意味着该地区仍然面临持续的社区传播。美洲地区很多国家疫情仍未见顶，病毒在高位传播。

瑞安认为，在未来几周，美洲地区确诊病例和死亡病例仍会继续上升。应该采取全政府的应对方式，向公众传达清晰的信息，采取自我防护措施，持续加大公共卫生投入，加强隔离、检测、追踪病例，并隔离密切接触者。这是很多国家和地区的防控经验，只有做到这一点，才能遏制疫情传播。

瑞安表示，很难预测美洲的疫情高峰何时到来，防控措施影响疫情高峰期确诊病例的数量，以及高峰期的持续时间和下行轨迹，应对不力、缺乏公众教育和社区防控措施都会加剧病毒传播。

世卫组织6月24日发布第156号新冠肺炎疫情报告，报告显示，截至欧洲中部时间24日10时（北京时间16时），全球报告新冠肺炎确诊病例较前一日增加135212例，达9129146例；死亡病例较前一日增加4187例，达到473797例。美洲仍然是新冠肺炎确诊病例最多的地区，达4507006例，比前一日增加68785例；美洲地区死亡病例226504例，比前一日增加2274例。

(责编：徐祥丽、杨牧)
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