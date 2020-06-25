美对叙新制裁“一石三鸟”？

美国近日宣布，对叙利亚相关的39个实体和个人实施制裁。此举引发叙利亚的强烈反对与谴责，叙外交部称之为“新形式的恐怖主义”。

制裁范围更广

美国国务卿蓬佩奥发表的一份声明显示，此次制裁的对象还包括叙利亚总统巴沙尔及其夫人。声明指出，此次制裁将开启对巴沙尔政府的持续施压，以限制其财政来源。任何与叙利亚政府开展经贸往来者都将面临旅行限制和经济制裁风险。

据英媒报道，美国此番对叙利亚的制裁源于《凯撒法案》，又称《叙利亚平民保护法》。该法案被纳入美国2020财年国防授权方案，于2019年12月由美国参议院批准通过。《凯撒法案》授权美国总统以“战争罪”和“侵犯人权罪”为由，对叙采取更严厉的制裁。

分析认为，与过去的制裁相比，美国向叙施加的新制裁范围更广，涵盖能源、国防和工程建筑等多个领域。英国《泰晤士报》指出，制裁生效后，将直接威胁到叙利亚本就濒临崩溃的经济，叙政府将面临当政以来的最大危机。美方的主要目的是迫使巴沙尔政府对叙反对派作出政治让步。

叙外交部发表声明称，美国的制裁措施违反了国际法律和规范，并称“美国谈论叙利亚的人权虚伪至极”。

西北大学中东研究所副教授、叙利亚研究中心研究员王晋向本报记者指出，《凯撒法案》旨在制裁一切投资叙利亚的外国人和企业，将会影响投资者的意愿，破坏叙利亚获取外部资金的努力，阻碍叙经济重建进程。

公开针对俄伊

值得注意的是，美国此次加码对叙制裁，首次公开挑明了针对叙利亚的两个主要盟友：伊朗和俄罗斯。

《凯撒法案》授权的几种可施加制裁情况中，一条是“向叙利亚政府，或是在叙利亚境内代表叙利亚、俄罗斯或伊朗从事军事活动的外国人提供重要资金、物质和技术支持”。这引发了俄、伊的抗议。

制裁声明公布后第二天，伊朗外交部发言人穆萨维公开表示，在全球面对新冠病毒时，此类制裁只会加深叙利亚人民的痛苦。这是美国对叙利亚人民实施的经济恐怖主义，是美国企图破坏叙利亚稳定的尝试，伊朗不会支持单边制裁的霸凌行为。穆萨维还说，伊朗将一如既往加强与叙利亚的双边关系。

俄外交部方面也表示，所谓“保护平民”的法案实际打击的是叙利亚百姓。据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯副外长米哈伊尔·波格达诺夫表示，俄罗斯不会停止与叙政府的军事和经济合作。

王晋指出，叙利亚与伊朗、俄罗斯关系紧密。美国希望在制裁叙利亚的同时，进一步约束伊朗、打击俄罗斯，尤其希望借此机会寻找制裁俄、伊企业的借口。这是美国的重要目标。

不利解决叙问题

美国对叙利亚的制裁最早可追溯到1979年。2011年叙利亚危机爆发后，美国政府不断追加对叙制裁。欧盟也于2011年起开始持续对叙制裁。

多年冲突不断和西方持续制裁，使叙利亚经济社会发展遭受重创。俄罗斯卫星通讯社近日援引相关评论称，已经施行数年的美国单方面制裁，造成了叙利亚里拉贬值及叙国内燃料、食品和生活必需品价格暴涨。

6月初，世界粮食计划署驻叙利亚代表表示，目前900多万叙利亚人面临粮食短缺，饥饿人口达到冲突爆发10年来的最高点。

新冠肺炎疫情发生后，联合国秘书长古特雷斯多次呼吁，相关方面应暂时解除对一些国家的制裁措施，以免影响这些国家应对疫情的能力。

“制裁解决不了叙利亚问题，只会让叙利亚问题更加复杂和长期化。”王晋指出，国际社会应当共同反对美国的单边主义、霸权主义政策，推动叙利亚问题政治解决。

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