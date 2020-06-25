中国—阿拉伯国家政党对话会特别会议发表共同宣言

新华社北京6月24日电 6月22日至24日，中国—阿拉伯国家政党对话会特别会议以视频方式举行。中共中央总书记、国家主席习近平向会议致贺信，多位阿拉伯国家领导人向会议发视频或书面致辞。会议由中共中央对外联络部主办，中国共产党与阿拉伯国家68个政党、政治组织代表围绕“携手共建新时代中阿命运共同体”主题，就“加强国际抗疫合作的政党主张”“后疫情时代的国际和中东格局”“面向未来的中阿战略伙伴关系”等议题进行了富有建设性的交流，达成广泛共识。会议发表了题为《携手抗疫，共建新时代中阿命运共同体》的共同宣言。

《共同宣言》表示，中阿友谊源远流长、历久弥新。历史和实践证明，无论国际风云如何变幻，无论面临怎样的艰难险阻，中阿始终是好朋友、好兄弟、好伙伴。习近平主席2018年7月提出中阿建立全面合作、共同发展、面向未来的战略伙伴关系，翻开了中阿关系的新篇章。新冠肺炎疫情暴发以来，中阿双方携手抗疫，相互支持，用实际行动践行了构建中阿命运共同体的郑重承诺，中阿战略伙伴关系基础更加牢固，人民友谊更加深厚，合作前景更加光明。

《共同宣言》强调，新冠肺炎疫情的发生再次表明，各国利益紧密相连，人类命运休戚与共。阿拉伯国家政党高度赞赏习近平主席提出的人类命运共同体理念，认为团结合作是战胜疫情最有力的武器，反对将疫情政治化、病毒标签化，呼吁各国加强抗疫合作和政策协调，支持世卫组织发挥领导作用，推进国际联防联控合作，共同构建人类卫生健康共同体。中方表示将推动落实习近平总书记在第73届世界卫生大会上作出的承诺，即中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。

《共同宣言》认为，消除贫困是人类的共同使命，也是当今世界面临的主要全球性挑战。阿拉伯国家政党高度赞赏中国共产党带领中国人民在扶贫减贫领域取得的伟大成就，坚信中国将如期实现打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的宏伟目标，认为中国成功使8亿多人口实现脱贫，是对人类社会发展作出的重要贡献。中国扶贫减贫经验为发展中国家提供了有益借鉴。中国共产党愿与阿拉伯国家政党加强扶贫发展领域经验交流，推动中阿扶贫领域合作，造福中国与阿拉伯各国人民。

《共同宣言》重申，坚定捍卫《联合国宪章》宗旨和原则，坚定维护国家主权、独立和领土完整等国际关系基本准则。阿拉伯国家政党坚定支持中国在台湾、涉藏、涉疆等问题上的立场，坚定支持中国在香港依法维护国家安全的努力，坚定支持“一国两制”方针，反对外部势力干涉中国内政。中国共产党支持通过政治途径解决中东地区热点问题，反对外部势力干涉阿拉伯国家内政，支持阿拉伯国家维护主权、独立、安全和领土完整。

《共同宣言》表示，将继续支持多边主义，维护以联合国为核心的国际体系；倡导共商共建共享的全球治理观，主张维护广大发展中国家的正当权益和发展空间；呼吁各国加强宏观经济政策协调，维护全球产业链供应链稳定畅通，推动全球化朝更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

《共同宣言》强调，政党在国家政治生活中发挥着重要作用，既是推进国家治理的主导力量，也是推动人类文明进步的重要力量。中国共产党与阿拉伯国家政党愿推动构建求同存异、相互尊重、互学互鉴的新型政党关系，致力于加强战略对话，增进政治互信；深化治国理政经验交流，共同提升治理能力；在“一带一路”框架内推动各领域务实合作，促进互利共赢；推动中阿文明交流互鉴，夯实中阿友好民意基础。

《共同宣言》并宣布，未来3年，中国共产党每年将邀请200名阿拉伯国家政党领导人来华访问。2021年将召开第三届中国—阿拉伯国家政党对话会。

《 人民日报 》（ 2020年06月25日 03 版）

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