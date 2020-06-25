纪念联合国宪章签署75周年线上专题论坛举行

本报北京6月24日电 （记者刘歌）以“维护多边主义，携手实现全球可持续发展”为主题的纪念联合国宪章签署75周年线上专题论坛今日在京举行。

论坛围绕“处于十字路口的多边主义：世界变局中的挑战、前景和全球治理创新”“共同的责任、共同的未来：可持续发展目标的实现”分别举办两场线上分论坛。来自联合国开发计划署、世界银行、国际货币基金组织等多个国际组织的代表，及中外知名智库的代表通过视频连线参加论坛。与会者就如何在联合国框架下加强沟通协调，促进国际合作与可持续发展目标实现，应对全球治理挑战等话题展开深入交流与探讨，达成广泛共识。

联合国前副秘书长沙祖康在主旨演讲中表示，多边主义没有走下坡路，单边主义情绪抬头是少数政客推动的结果，不代表绝大多数联合国成员的意见。在全球化的世界，所有国家关联共存，应同舟共济地面对气候变化、空气污染和疾病传播等挑战。构建人类命运共同体，是维护世界和平与繁荣、实现可持续发展目标的关键。

法国前总理拉法兰表示，自二战结束以后，人类在政治、经济等多方面取得的成绩都基于对话和协商。通过包括G20在内的国际平台展开对话与沟通、建立国际合作机制，可以有效应对新冠肺炎疫情等全球性危机。同时，联合国等国际组织也需要不断改革，以适应国际形势的新变化。

论坛由全球化智库、当代中国与世界研究院、清华大学战略与安全研究中心、文明对话研究所、瓦尔代国际辩论俱乐部和英国东亚委员会联合主办。

《 人民日报 》（ 2020年06月25日 03 版）

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