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王毅同荷兰外交大臣布洛克通电话

2020年06月24日23:53  来源：新华网
 

　　新华社北京6月24日电 2020年6月24日，国务委员兼外交部长王毅同荷兰外交大臣布洛克通电话。

　　王毅表示，面对疫情，中荷相互支持、相互帮助，生动诠释团结合作是抗击疫情最有力武器。两国领导人通过各种方式保持沟通，体现了中荷关系的高水平。荷兰是中国重要合作伙伴，中方愿继续同荷方一道，统筹推进常态化疫情防控和双边交往合作，推动两国关系在战胜疫情进程中“再出发”。双方可就设立“快捷通道”加强沟通，有序恢复两国必要人员往来，共同维护产业链、供应链稳定。

　　王毅强调，第二十二次中国－欧盟领导人会晤刚刚以视频方式成功举行，双方领导人就中欧合作重要议程深入交换意见，增进了战略互信，达成重要共识。会晤释放了中欧相互尊重、相互理解、团结战胜疫情的积极信号，为当前充满不确定性的世界注入了正能量。荷兰是欧盟中的重要力量，中方乐见荷方为推进中欧关系发挥积极作用。

　　布洛克表示，中方快速成功控制国内疫情令人印象深刻。越是在艰难的时刻，国际社会越应该团结合作。荷方愿同中方继续携手抗疫，共同战胜疫情，推动两国经济加快复苏。荷方认为，进一步发展欧中关系符合荷中、欧中共同利益，我们愿同中方保持高层交往，加强各领域合作，共同维护自由贸易和人员往来，为世界带来更多稳定因素。

(责编：杨光宇、曹昆)
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