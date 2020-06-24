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外交部：希望印方与中方相向而行 严格遵守认真落实会谈共识

2020年06月24日22:20  来源：新华网
 
原标题：外交部：希望印方与中方相向而行 严格遵守认真落实会谈共识

　　新华社北京6月24日电（记者伍岳）外交部发言人赵立坚24日说，希望印方严格遵守并认真落实中印此前会谈达成的共识，与中方相向而行，以实际行动恢复边境地区的和平稳定。

　　“此次事件的是非曲直十分清楚，责任完全不在中方。”赵立坚在当日例行记者会上说。

　　赵立坚说，首先，是印度边防部队非法越线在先。中印边界西段实控线是清楚的，加勒万河谷位于实控线中方一侧，中国边防部队一直在此巡逻执勤，对当地管控情况十分清楚。今年4月以来，印方在加勒万河谷抵边越线修路架桥，单方面改变当地现状。中方多次提出严正交涉。5月6日凌晨，印边防部队趁夜色越线进入中国领土，蓄意挑起事端。中国边防部队不得不采取必要措施，加强现场应对和边境地区管控。

　　其次，是印方违反双方共识挑衅在先。在中方外交交涉和军事压力下，印方本已同意并撤出了在加勒万河谷的越线人员，并按照中方要求拆除了越线设施。在6月6日双方第一轮军长级会谈中，印方也承诺不越过加勒万河口巡逻和修建设施，双方同意在加勒万河口两侧各自建立观察哨，但此后印军一线部队反悔达成的共识，无理要求中方拆除已设观察哨，并再次越线挑衅，引发此次冲突事件。

　　第三，是印方违反国际规则攻击在先。6月15日晚，印方一线部队违背双方军长级会谈达成的共识，再次越过实控线破坏中方在此搭设的帐篷。当中国边防官兵按处置边境事件的惯例前出交涉时，印军突然暴力攻击中方前往交涉的官兵，导致双方激烈肢体冲突，造成人员死亡。印军的冒险行径严重违背两国签署的协定协议，严重违反国际关系基本准则，性质恶劣，后果严重。

　　赵立坚说，根据两国外长6月17日通话达成的共识，双方同意公正处理加勒万河谷冲突引发的严重事态，共同遵守双方军长级会谈达成的共识，尽快使现地局势降温，并根据两国迄今达成的协议，维护边境地区的和平安宁。6月22日至23日，双方举行了第二轮军长级会谈，同意采取必要措施推动事态降温，共同致力于促进边境地区的和平与安宁。

　　“我们希望印方严格遵守并认真落实上述共识，与中方相向而行，以实际行动恢复边境地区的和平稳定。”赵立坚说。

(责编：燕勐、杨牧)
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