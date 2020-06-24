原标题：美俄仅存军控条约延期前景堪忧

新华社华盛顿6月23日电（国际观察）美俄仅存军控条约延期前景堪忧

新华社记者刘品然

美国和俄罗斯在奥地利首都维也纳举行的军控对话于当地时间22日晚结束，双方未能在《新削减战略武器条约》有效期延长等问题上取得具体成果。

在美国去年单方面退出《中导条约》后，《新削减战略武器条约》成为美俄仅存的军控条约。从目前情况看，由于美国表现冷淡，条约有效期延长前景不乐观。一旦条约失效，或引发美俄军备竞赛，这将对全球战略稳定造成重大影响。

对话无进展

《新削减战略武器条约》旨在限制美俄两国部署的核弹头和运载工具数量，由时任美国总统奥巴马和时任俄罗斯总统梅德韦杰夫于2010年签署。该条约将于2021年2月到期，但条约有效期可在两国协商后至多延长5年。

俄方已多次表示愿意不设前提条件延长该条约有效期，但美方对此始终未表明态度。

据奥地利媒体报道，美国军控问题特别代表马歇尔·比林斯利与俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫22日在维也纳进行了约10个小时的会谈，主要讨论延长《新削减战略武器条约》相关问题。

比林斯利会后称对话“非常积极”，双方围绕一系列核问题展开了“详细讨论”，但他并未提及会谈详细内容，只表示已与俄方就进行下一轮对话达成“原则一致”。

里亚布科夫在评论此次会谈时说：“很遗憾，我们在会谈中没有感觉到美方愿意接受我们的逻辑，即无先决条件地延长条约。”

曾任美国国务院负责核不扩散事务官员的马克·菲茨帕特里克告诉新华社记者，从目前表态来看，双方未就条约延长问题取得明显进展。

美国无意向

俄方坚持认为应延长《新削减战略武器条约》。俄外长拉夫罗夫表示，如果条约有效期能够延长，全球战略稳定将会得到维护。

不过美国方面却另有打算。美国《华尔街日报》网站报道，特朗普政府希望推动达成一项新协议来取代即将到期的《新削减战略武器条约》。

美方认为条约存在缺陷，俄罗斯多种新型武器系统以及战术核武器不受约束。比林斯利明确表示，新的军控条约需要限制所有类型的核武器，而非仅仅限制战略核武器。

对此俄方表示，新部署的“萨尔马特”洲际弹道导弹和“先锋”高超音速导弹受条约约束，而其他研发中的武器在条约延长期内并不能实现部署，因而与条约延长无关。

有分析人士指出，《新削减战略武器条约》是奥巴马政府“重启”美俄关系的重要成果，而废止前政府的外交遗产是特朗普政府的一贯立场。从这一点上看，该条约延期前景黯淡。

后果很糟糕

俄罗斯《武器出口》杂志主编安德烈·弗罗洛夫说，条约能否延长主要在于美方态度，而美方迟迟不表明态度，导致延长该条约的希望渺茫。俄方应尽最大努力续约，避免军控领域失控。

美国卡内基国际和平研究院核政策项目主任詹姆斯·阿克顿指出，美国政府内该条约支持者不多，延长前景堪忧。

分析人士普遍担忧，若条约无法延期，失效后可能引发美俄间军备竞赛，影响美国和欧洲国家盟友关系，还会严重冲击现有国际核安全体系和全球战略稳定。

菲茨帕特里克指出，条约有效的核查机制为美俄双方了解对方战略核力量提供机会，若条约失效，这种透明度将随即消失。

阿克顿则担心，若条约未能延长，美俄或将重新进入一场耗资巨大且危险的核军备竞赛。

北约秘书长斯托尔滕贝格多次表态支持延长该条约，并说北约欧洲国家始终认为，北约对俄罗斯的威慑和对话应同步进行。

曾任美国助理国务卿的弗兰克·罗斯指出，若条约未能延长，会让欧洲盟友确信，特朗普政府是在增加而不是降低欧洲面临的威胁。（参与记者：吴刚）

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