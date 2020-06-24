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国防部：“甩锅”中国治不了美方的“病”

2020年06月24日22:15  来源：新华网
 
原标题：国防部：“甩锅”中国治不了美方的“病”

　　新华社北京6月24日电（记者梅世雄、梅常伟）国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦24日在国防部例行记者会上说，美方一些政客搬弄是非、颠倒黑白，对中国大肆污蔑抹黑，企图借此转嫁国内矛盾、推卸抗疫不力的责任。是非自有公论，公道自在人心，“甩锅”中国治不了美方的“病”。

　　吴谦说，近来，美防务部门领导人罔顾事实，渲染所谓“中国威胁”，挑拨地区国家关系，对中国抗疫努力进行污名化，我们对此表示强烈不满和坚决反对。

　　吴谦表示，当前，在地区国家的共同努力下，东海、南海的局势总体是稳定的。这充分说明域内国家有智慧、有能力、有办法通过直接谈判协商，妥处分歧，共护和平。反观作为域外国家的美国，打着所谓“航行自由”的幌子，派军用舰机来东海、南海挑衅，对中方实施高频度抵近侦察，举行针对性极强的军事演习，严重危害地区国家的主权与安全利益，严重破坏本地区的和平稳定。对于“削弱别国主权，破坏国际规则”这顶大帽子，我们原物奉还，我相信美方才是名副其实。

　　吴谦说，中美都是世界上重要国家。两国合则两利、斗则俱伤，合作是双方唯一正确的选择。中美两军关系是两国关系的重要组成部分。保持两军关系总体稳定，是中美两国的利益所在，是两国军人的责任所系，也是国际社会的人心所向。我们希望美方与中方相向而行，把握不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的大方向，加强战略沟通，深化务实合作，妥善管控分歧，为推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系增添积极因素。

(责编：燕勐、杨牧)
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